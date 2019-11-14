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新戰機和現役機武器共通　台灣目標成F-16V亞太維修中心

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▲▼蘇貞昌赴立法院報告F16V預算 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌（圖右）和國防部長嚴德發（圖左）赴立法院報告F16V預算。（圖／記者屠惠剛攝）

軍聞社／記者林澤廷報導

國防部長嚴德發13日赴立法院外交暨國防委員會進行新式戰機採購特別預算編製概要報告，嚴部長表示，新式戰機採購為捍衛臺海領空與區域和平穩定的重大國防投資，國防部將嚴守預算支用規範，縝密規劃，完成空軍新式戰機採購，提升國軍整體空防戰力，確保國家安全。

上午嚴部長針對新式戰機採購的計畫必要性、主要計畫內容及預期效益等要項進行報告。

嚴部長表示，面對中共軍事現代化跳躍式成長，且考量高性能戰機獲得期程、銜接時間及投資成本等因素，規劃籌獲F-16V（BLK70）型戰機，以彌補空軍戰力間隙。

嚴部長指出，本型戰機與現役機隊具武器共通性，搭配先進指管級電戰能力，戰術運用更為靈活，此外，藉由工業合作機制，優先籌建核心能量，爭取相關零組件產製及關鍵技術移轉，滿足機隊維修需求，並爭取加入原廠供應鏈，帶動國外交修或採購商機，逐步達成F-16V型戰機「亞太維修中心」目標。

嚴部長強調，美國基於「臺灣關係法」及「六項保證」，同意供售新式戰機，顯示我國是美國重要的安全夥伴，未來在此良好基礎上，持續鞏固雙邊安全夥伴關係，共同維護臺海安全與區域和平穩定。

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