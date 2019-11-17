緬懷熱愛網球運動的父親　世澤杯網球賽邁入第11年　

▲ 2019第11屆諸羅「世澤盃」全國壯年網球錦標賽開幕典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



2019第11屆諸羅世澤盃全國壯年網球錦標賽16日於嘉義市立網球場舉行開幕典禮，市長黃敏惠親自到場為選手加油打氣，並加碼贊助六台腳踏車作為摸彩獎品，讓選手們滿載而歸。市長黃敏惠感謝福添福社會福利基金會的用心，以及嘉義市體育會網球委員會王中敬主委的主辦，讓世澤盃邁入11年仍然充滿朝氣。

黃敏惠感謝網委會的用心，並感謝福添福基金會創辦人陳盈助先生和陳素月董事長，也感謝各地好手來嘉義市參加。世澤盃的創辦是因為有愛、有孝順，孝順是社會最重要的根。因為陳盈助先生的父親陳世澤先生熱愛網球，所以當時就把思念化成實質的行動來推動網球運動，希望大家發揮潛力，得到健康與好成績，收穫滿滿、友誼滿滿。

福添福社會福利基金會董事長陳素月表示，世澤盃的創辦是為了緬懷父親熱愛網球運動，讓喜愛網球者有互相切磋機會，也為嘉義市的網球運動注入活力，歡迎全國各地參賽選手蒞臨，祝福大會圓滿成功。

本屆世澤盃網球錦標賽11月16日至17日在嘉義市立網球場舉辦，賽事共計52隊、520餘人報名參加。期望透過運動競賽，鼓勵全民培養良好的運動習慣，並發展嘉義市運動經濟。