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富豪總理曾與密警合作！25萬捷克人上街抗議　重現30年前「絲絨革命」景象

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▲▼捷克示威遊行。（圖／路透）

▲25萬捷克民眾走上街頭抗議。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

25萬捷克人民選擇在「絲絨革命」（Velvet Revolution）30周年紀念日當天走上街頭，聚集在齊聚萊特納公園（Letna Park）高呼口號，要這位坐擁40億美元資產，還涉嫌貪汙的富豪總理巴比斯（Andrej Babis）下台，這也創下30年來最多人上街抗議的紀錄。

1989年11月爆發「絲絨革命」，一度有50萬人走上街頭，支持捷克斯洛伐克的民主化運動，最後捷克斯洛伐克共產黨在11月28日宣布，它將放棄權力並取消一黨專政，讓政權和平轉移，斯洛伐克也在1993年宣布獨立。然而30年後，同樣有近25萬名抗議人士再度聚集，他們要求涉嫌貪腐與利益衝突的總理巴比斯下台。

現年65歲的巴比斯是「Agrofert」集團創辦人，是捷克最大的企業之一，主導該國的農業和食品市場。他在2011年成立「不滿公民行動」（ANO），並在2017年以29.7％的得票率，在眾議院200席中取得78席，順利登上大位成為捷克總理。結果上任沒多久，就屢屢傳出巴比斯的無法劃清政商關係，「國際透明組織」（Transparency International）更直言，巴比斯濫用歐盟補助款和國庫經費。

▲▼捷克總理巴比斯（Andrej Babis）。（圖／路透）

▲捷克總理巴比斯（Andrej Babis）。（圖／路透）

歐盟執委會也在6月指出，儘管巴比斯聲稱已經將「Agrofert」集團股份交付信託，但在內部仍掌有職權，存在難以克服的利益衝突，所以巴比斯只能選擇退出政壇或賣掉股份。而他在2018年被控涉及200萬歐元（約台幣64700萬元）的歐盟補助款詐領案，但捷克檢方認定他是清白的。

巴比斯還有另一項爭議，原來他被查出在共產時期，與秘密警察部門「國家安全局」（StB）有合作。根據文件紀錄，巴比斯在1980年代是共產黨員，且在1982年11月和1名StB進行一個半小時的會談，並在會後同意成為合作夥伴，代號為「Bures」。不過．巴比斯不斷強調，他的紀錄是被誤植，甚至為此告上法院要求將資料刪除，不過最後遭到拒絕。

▲▼捷克示威遊行。（圖／路透）

▲捷克民眾無法接受總理有共產黨背景。（圖／路透）

在「捷克斯洛伐克」時期，該國就已採取高度政治性的「除垢政策」（lustration），禁止所有StB的雇員進入公職體系，範圍涵蓋政府、司法、軍事與國有企業。負責策畫遊行活動的非政府組織「百萬民主時刻」（Million Moments for Democracy）表示，在過去幾個月，要求巴比斯下台的聯署書已經超過43萬人簽名連署。

參與遊行的Pavel Šimáček與Miloslava表示，他們在30年前也曾參與絲絨革命，「我對總理是前共產黨員這件事非常不滿，他完全沒有自我反省，如果在30年前有人告訴我，未來的狀況是這個樣子，我們是絕對不會相信的，這完全不能接受。」

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