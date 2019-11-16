駐港解放軍突現身！　持鐵鏟衝出軍營...清理「三罷」路障

▲駐港解放軍清理軍營外障礙物。（圖／香港01授權使用）

本報訊

香港「三罷」趨緩，今（16日）沒有再出現大規模堵路及示威活動，有市民到浸大外清理路障，沒有遇到對抗。甚至下午4時半左右，九龍塘駐港解放軍軍營內，突然有數十名身穿灰綠色T恤的軍人跑出，在附近的道路清理路障。

軍人自備掃帚、鏟、錘仔，清理路上的磚頭，又移開鐵欄，用掃帚掃去地上雜物。記者曾向軍人了解是誰派他們出來清理路障，其中一名疑似負責人表示，是解放軍自發出來。

下午4時半左右，數十名軍人突然從位於九龍塘的解放軍東九龍軍營內跑出，他們大部分身穿灰綠色上衣、黑色短褲，上衣上有國旗圖案，也有部分人身穿藍色或橙色的運動衣。

他們在附近道路清理路障，自備鏟、錘仔，先把磚頭扔到行人路一旁，或放入紅色膠筒、發泡膠箱之中，其後再把磚頭放入密斗內。他們又移開鐵欄，約15分鐘後，再有數十名軍人列隊，手持掃帚從軍營跑出，再用掃帚掃去地上雜物，期間有軍人在一旁拍攝清理的過程，也有市民加入清理路障，亦有防暴警察、消防員出現，一同清理。有市民在旁為軍人拍掌及歡呼。

▲▼香港「三罷」暫時趨緩。（圖／香港01授權使用）

記者曾向軍人了解是誰派他們出來清理路障，大部分軍人沒有回應，只叫記者問一名負責人，而記者問該名負責人時，他稱清理路障是駐港解放軍自發，叫記者不要再問，有記者問會否擔心突然出來執法會令香港市民有負面印象時，該名負責人回應指，「香港市民的掌聲就是最好的形象。」其後有一名女士阻止記者拍攝，以廣東話稱「唔好影」。

及至近5時，大批軍人列隊跑回軍營內，他們邊跑邊叫喊，在一、兩分鐘內，所有軍人返入軍營內，並叫記者不要再拍攝。

【本文獲《香港01》授權轉載。】