嘉市女童軍團領導人員開訓　提升女童軍領袖能力

▲嘉義市女童軍團領導人員開訓。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市女童軍會16、17日於嘉義市蘭潭露營訓練中心辦理第1期女童軍團領導人員基本課程，包含行政領導人員及學校、社區童軍團領導人，共20位女童軍夥伴參訓。市長黃敏惠親自出席開訓典禮給予最高的勉勵及讚許，期望女童軍精神種子能散播在嘉義市每個角落發光發熱。

▲嘉義市長黃敏惠出席女童軍團領導人員開訓。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，自己受過童軍訓練，是童軍改變了自己、激發了她的能量。嘉義市女童軍會有良好的制度、人力與資源供大家使用，期待透過兩天的密集且專業的女童軍領導人員的課程，除了可以讓自己保有赤子之心，也應學習主動關懷孩子們，帶他們去體驗戶外活動、培育孩子們擁有帶著走的能力。

嘉義市女童軍團領導人員基本訓練，主要透過六大思維模式，包括自我反思、性別平等、探究與批判性思考、協同合作關係、多元與包容、變革與負責任的行動，來精進學員們對於帶領女童軍服務員基本訓練方法與技巧，提升女童軍服務員訓練能力，並培訓出合格之女童軍團領袖人才，以推動各校及社區推展女童軍活動。

嘉義市女童軍會表示，這是近十幾年來首次由嘉義市自辦的領導人員訓練，具有相當重要的意義。本次共20位童軍夥伴們前來參加訓練活動，各個都是嘉義市女童軍團的佼佼者，以及女童軍教育的領航者，經過本次的基本課程與專業訓練，除了可以在結訓後取得訓練專員的資格，更會幫助各位女童軍夥伴們對於未來領導及推展女童軍教育時，更能得心應手，為我們嘉義市女童軍教育發揮領頭羊的作用。