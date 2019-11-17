樂齡棒球賽嘉市開打　海內外球隊17隊425人參賽　

▲「第九屆亞洲盃長青軟式棒球錦標賽」開幕典禮暨選手之夜，韓國89歲選手成為賽事最高齡。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市是棒球原鄉，11月初剛迎來「巨龍抵嘉、台澳大戰」，16、17日兩天「第九屆亞洲盃長青軟式棒球錦標賽」又在市運三甲、乙場地、市立棒球場、興嘉球場、博愛等球場開打。為此，16日晚特別舉行開幕典禮暨選手之夜，嘉義市長黃敏惠特別前往與球隊同歡。

▲「第九屆亞洲盃長青軟式棒球錦標賽」開幕典禮暨選手之夜，市長黃敏惠到場致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，嘉義市是棒球的原鄉，對棒球的熱愛永不止息，各級學校、民間團體的棒球隊與球賽運動更是熱絡，今天亞洲盃長青軟式棒球錦標賽更證明對棒球的愛不受年齡限制。

選手之夜一位來自韓國89歲選手熱情地與黃敏惠問候，他說自己已經89歲，但是熱愛打棒球，而且還擔任投手，來到嘉義市覺得非常開心。黃敏惠市長很感動，直說老先生真的是健康代言人，越老越要動、越動越健康。

教育處表示，「第九屆亞洲盃長青軟式棒球錦標賽」是國際交流比賽，提供熱愛棒球的銀髮族同場競技的機會，本項活動已連續辦理8年，今年邁入第9屆，之前韓國辦理第一、二、三屆，嘉義市辦第四屆、日本第五屆、台南市第六屆、彰化市第七屆，日本岡山第八屆，經由多方努力，今年嘉義市再次爭取到主辦權。

今年的「第九屆亞洲盃長青軟式棒球錦標賽」總計有日本隊4隊、韓國隊2隊，台灣隊11隊，每隊25人總計425名選手參加，亞洲盃長青軟式棒球錦標賽參賽年齡為57歲以上，這些來自韓國、日本及國內各縣市的選手，都非常期待大展身手，更希望藉此機會樂遊嘉義市。

教育處表示，嘉義市積極爭取辦理全國性體育運動賽事，不僅提供給本市選手更多的舞台，更能促進運動經濟、觀光旅遊的發展。越運動、越健康，歡迎全體選手認真快樂打球，感受嘉義市的熱情與美好。