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「妳想知道我第三個願望是什麼嗎？」　台灣微電影《用心飛翔》比利時獲獎

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記者葉國吏／綜合報導

亞洲首部以脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為主題的罕病公益微電影《用心飛翔》，勇奪2019第五屆比利時「The Extraordinary Film Festival(TEFF) 非凡電影節」-觀眾票選最佳短片獎！是影展唯一一部講述SMA疾病也是唯一獲獎的台灣影片。

▲謝祖武拍公益微電影《用心飛翔》 拍到哭了。（圖／公關提供）

▲謝祖武拍公益微電影《用心飛翔》 拍到哭了。（圖／公關提供）

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《用心飛翔》是亞洲第一部以脊髓性肌肉萎縮症為主題的華語公益微電影，由台灣導演施祥德所執導，謝祖武、李維維領銜主演。片中描述 片中描述一名罹患第二型脊髓性肌肉萎縮症的5歲小女孩樂樂，因疾病導致四肢 肌肉無力，無法自由行動與站立。不過樂樂沒因此放棄，反而對芭雷舞充滿憧憬，然而父母親雙方於女兒罹病所抱持的不同態度，讓飾演爸爸的謝祖武、飾演媽媽李維維時常發生衝突。

▲▼亞洲首部以脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為主題的罕病公益微電影《用心飛翔》。（圖／翻攝自YouTube／SMA Taiwan）

▲亞洲首部以脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為主題的罕病公益微電影《用心飛翔》。（圖／翻攝自YouTube／SMA Taiwan）

最後媽媽在得知樂樂的第三個生日願望是「想跟其他小朋友一樣站起來」，讓媽媽敞開心房，加上爸爸的充滿正向觀念引領之下，樂樂勇敢跨出第一步「用心飛翔」。

《用心飛翔》共計贏得包含第六屆溫哥華國際華語電影節「紅楓葉獎」最佳導演獎、第三屆寧波國際微電影節微電影單元「最佳導演獎」、美國波士頓兒童電影節最佳外語入圍、法國尼斯國際電影節最佳導演/最佳編劇入圍、南非國際電影節最佳外語短片入圍…等橫跨四大洲電影節肯定。

▲▼《用心飛翔》比利時獲獎。（圖／導演施祥德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲《用心飛翔》比利時獲獎。（圖／導演施祥德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

導演施祥德透過鏡頭與謝祖武、李維維精湛演技，讓不僅是克服了歐洲的文化與語言隔閡，讓台灣影像實力揚名國際的同時，更跨海讓全球更多人瞭解並看見SMA病友家庭的困境。

施祥德導演表示，SMA疾病讓病友的人生像似不斷倒帶般，父母看著一個孩子從原本學習走路，最後卻因全身肌肉失去力量、只能坐在輪椅上，最終將惡化成無法自主呼吸而死亡。過程中的漸漸失去與無力挽回，是身為父母心中最大的痛。

▲▼《用心飛翔》比利時獲獎。（圖／導演施祥德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲導演想透過《用心飛翔》電影，讓更多病友能夠為自己的生命奮鬥下去。（圖／導演施祥德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

施祥德想藉由《用心飛翔》這部片鼓勵台灣SMA病友要保持希望，為自己的生命奮鬥下去！更期盼我們擁有全世界最好健保及醫療系統的台灣，能早日幫助SMA病友及家庭擺脫疾病的侵擾，更能成為國際的借鏡！」

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關鍵字：

用心飛翔

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