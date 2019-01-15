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BenQ推三大影音娛樂新品　搶攻農曆年假宅商機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲BenQ推三大影音娛樂新品，搶攻農曆年假宅商機。（圖／BenQ提供）

▲BenQ曲面舒視屏護眼螢幕EX3203R情境圖。（圖／BenQ提供）

記者姚惠茹／台北報導

顯示設備專家BenQ 今天（15日）宣布，推出影音娛樂三大新品，包括無線行動投影機GV1、曲面舒視屏護眼螢幕EX3203R、32吋護眼大型液晶C32-500，搶攻農曆年假宅商機。

▲BenQ推三大影音娛樂新品，搶攻農曆年假宅商機。（圖／BenQ提供）

▲BenQ無線行動投影機GV1。（圖／BenQ提供）

BenQ趕在農曆年前推出新品，其一為喜歡看電影的朋友，可以選擇的LED無線行動投影機GV1，重量僅708公克，支援 iOS / Android手機 / 筆記型電腦無線投影，即使沒有無線區域網路，一樣可以透過4G連網觀看網路串流影片，內建3小時大容量電池，實現走到哪、看到哪的行動劇院夢想。

其二為熱愛電玩世界的朋友，可以選擇的曲面舒視屏護眼螢幕EX3203R，搭載獨家類瞳孔護眼技術，守護雙眼健康，更還原真實影像，而且黃金曲度1800R設計，搭配31.5大畫面，曲面帶來的臨場包覆感與舒適度都能大大提升。

▲BenQ推三大影音娛樂新品，搶攻農曆年假宅商機。（圖／BenQ提供）

▲BenQ護眼大型液晶C32-500。（圖／BenQ提供）

其三則是小宅族娛樂工作的朋友，可以選擇的護眼大型液晶C32-500，這是目前市面32吋電視中，唯一同時具備「Full HD」高解析度，以及「低藍光」、「不閃屏」雙效護眼認證的機種。

▲BenQ推三大影音娛樂新品，搶攻農曆年假宅商機。（圖／BenQ提供）
 
LED無線行動投影機GV1 
BenQ針對喜歡追劇、看電影的消費者，推出LED無線行動投影機GV1，擁有高相容度的無線投影功能，無論是iOS、Android的手機或平板、Mac/Windows筆電，通通都可以無線投影，尤其在沒有Wifi無線網路環境時，還可以啟動「熱點模式」，將手機內的照片、影片，無線投影為大畫面，同時搭載3小時大容量電池、內建5瓦喇叭、重量僅僅708克、還有專屬收納包，隨時隨地都可享受大畫面。

▲BenQ推三大影音娛樂新品，搶攻農曆年假宅商機。（圖／BenQ提供）

曲面舒視屏護眼螢幕EX3203R
EX3203R打造新一代護眼技術結合影像技術的全新舒視體驗，源自BenQ舒視屏護眼科技與HDR高成像，能藉由高動態範圍成像與智慧偵測內外光源技術，提供眼睛最舒適的亮度與色溫，打造1+1>2的雙倍舒視，貼心守護雙眼健康，還原真實視界，最大特色為黃金曲度1800R設計，精確貼合眼球弧度，搭配31.5大畫面，視野更開闊並加深視覺沉浸感，搭配雙側薄邊框設計曲面螢幕，三台螢幕拼接，完整包覆感將大大提升視覺震撼享受，無論是玩遊戲或是看電影，將享受前所未見的極致臨場感。

▲BenQ推三大影音娛樂新品，搶攻農曆年假宅商機。（圖／BenQ提供）

護眼大型液晶C32-500
BenQ護眼大型液晶C32-500是目前市面32吋電視中，唯一同時具備「Full HD」高解析度，以及「低藍光」、「不閃屏」雙效護眼認證的機種，最適合3-5坪小空間，或是空間有限的娛樂體驗使用，除了觀看電視影音節目，還內建電腦模式，支援畫面點對點偵測、文字顯示優化，瀏覽網頁及文書處理更方便，兼顧休閒及工作用途，BenQ同時宣布，即刻起到官網申請，就有機會免費試用C32-500，分享你的使用心得，即可獲得千元以上商品卡

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關鍵字：明基,BenQ,影音娛樂,無線行動投影機,曲面舒視屏護眼螢幕,32吋護眼大型液晶

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