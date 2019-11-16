北韓發「最後通牒」要拆金剛山設施！　南韓堅持協商解決

▲ 金正恩指責，南韓興建的設施有損金剛山景觀。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩10月視察象徵南北韓經濟合作的金剛山觀光旅遊設施，下令拆除由南韓投資興建的設施。平壤當局日前對南韓發出最後通牒，要求討論拆除事宜，態度強硬。南韓統一部則回應，希望透過協商解決問題的立場並未改變。

南韓統一部副發言人金銀漢15日在例行簡報上表示，「北韓11日再度要求以交換書面文件形式協議拆除金剛山設施事宜，稱之為最後警告。我方也嚴肅看待此事，正敦促北韓回應我方希望解決問題的立場。」

南韓政府10月28日向北韓發出通知，希望召開金剛山實務會談，但遭北韓拒絕。金銀漢昨天首度證實，南韓本月5日提議派團赴北韓，北韓同樣在隔天拒絕。面對北韓堅持以書面形式協商，南韓7日則再度發送通知，強調派出聯合檢查團赴北韓的必要性。

北韓官媒《朝中社》11日指出，「金剛山不是北與南的共有物」，已經發出最後通牒。若南韓持續堅持目前的主張，北韓將視為南韓放棄自行拆除設施的機會，果斷採取單方面拆除的行動，但並未具體提及拆除日期。

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