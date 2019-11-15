謝謝創校長！桃園國中50年　成立敏烈運動中心培訓桌球人才

▲贊助經費300萬元，做為培訓桃園國中桌球選手基金。（圖／敏盛體系提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園國中今年創校50年，15日於學校中正堂舉行「敏烈運動中心-桌球發展基地」成立揭牌；敏盛醫療體系總裁楊敏盛以榮譽家長會長身份，由其體系盛弘公司董事長劉慶文贊助經費300萬元，做為培訓桌球選手基金，為期5年，期培植更多桌球好手，日後在國際上，為台灣爭光。

▲▼「敏烈運動中心-桌球發展基地」成立揭牌。（圖／敏盛體系提供）

楊敏盛是執業醫師，曾擔任立法委員，日前甫卸任國民黨桃園市黨部主委，現任敏盛醫療體系總裁。他說，他家大哥敏烈，從小半工半讀完成師範大學學程，任教國中數年後，經甄試獲校長資格。50年前奉派創立桃園國中，治校14年，用心禮聘優良教師，培育萬千學子，成社會有用之人。

▲盛弘公司董事長劉慶文，支持桃園國中培訓桌球選手計劃。▼楊敏烈長子楊宗仁代表父親，領取學校致贈歷屆校長的感謝狀，（圖／敏盛體系提供）

楊敏烈目前人在國外，由其長子楊宗仁代表領取學校致贈歷屆校長的感謝狀，並由敏盛醫療體系盛弘公司贊助經費設置運動中心，冠名敏烈，表達對創校校長辦學的用心；楊敏盛也表示，他自己的3個孩子，都是桃園國中的校友，得母校栽培，亦能藉此機會，報答師恩。

楊敏盛指出，敏盛醫療體系從事公益活動，一向不落人後。當年投入數百萬，舉辦敏盛盃青少年棒球賽，前後5年，一時棒球運動，蔚為風氣。龜山國小、仁善國小、中平國小、大勇國小、新明國中、平鎮高中等棒球隊，如雨後春筍，紛紛冒出，競爭激烈，爭取國家代表權，代表國家參與世界各級棒球錦標賽，成績輝煌，傳為佳話。很多選手日後成為青少棒、青棒、成棒以至於職棒的重要兵源。

敏盛醫療體系盛弘公司所贊助之經費，將規劃全數使用於補助球隊訓練計畫等各項相關費用，包含：每年定期舉辦盛弘盃比賽；培訓優秀選手、安排完整訓練計畫，尋求國際間體育活動交流機會，以提昇國際能見度，並培養具有國際觀與優秀能力的國際化選手，讓桌球專長學生藉由社會資源的協助逐漸成熟獨立，成就自我同時回饋社會，以提升國家績優運動選手水準與實力。