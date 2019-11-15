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公共USB充電站小心手機「染毒」遭駭！　美檢察官籲民眾勿使用

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▲▼公共USB充電站。（圖／達志影像／美聯社）

▲公用USB充電站可能淪為「充電陷阱」詐騙工具。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

習慣在捷運站、機場等公共場所使用USB充電站的低頭族們注意了！美國美國洛杉磯地方檢察官辦公室日前發布警告指出，這些被設置於公共場所的公用USB充電站可能淪為「充電陷阱」（Juice Jacking），建議用戶暫時避免使用這些充電設施。

洛杉磯地方檢察官辦公室（Los Angeles District Attorney's Office）官方推特13日發布貼文警告，一些公用USB充電站可能淪為有心人士布置「充電陷阱」的工具。這些設置於機場、客運站及百貨公司等公共場域的USB充電站可能已遭有心人士植入惡意程式，待不知情的旅客或路人將裝置插入充電，趁機安裝惡意程式，以進一步竊取裝置內的資料或個人隱私。

▼洛杉磯地方檢察官辦公室警告，一些公用USB充電站可能淪為有心人士布置「充電陷阱」的工具。（圖／截自Twitter）

▲▼洛杉磯地方檢察官辦公室警告，一些公用USB充電站可能淪為有心人士布置「充電陷阱」的工具。。（圖／截自Twitter）

洛杉磯地方檢察官西薩克（Luke Sisak）表示，這些惡意程式會自動安裝至用戶的手機中，它可以即時監控受害者的手機，也可遠端從受害者手機中下載資訊，甚至將整支手機內容備份下來，「信用卡、銀行帳戶密碼、你家的地址等資訊，若你曾經將這些放到網路任何地方，那就有可能存在於手機的歷史紀錄中。」

該單位建議民眾外出時自行攜帶個人的插座及充電線，或許考慮購入行動電源以備不時之需。

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關鍵字：

充電陷阱Juice JackingUSB充電站

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