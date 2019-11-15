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質疑縱容退警衝撞行政院抗爭　周倪安向告發台北警局長陳嘉昌瀆職

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▲▼周倪安質疑北市警縱容退警，15日向台北地檢署告發北市警局長陳嘉昌瀆職。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲周倪安質疑北市警縱容退警到行政院抗爭，15日向台北地檢署告發北市警局長陳嘉昌瀆職。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

2014年太陽花學運期間，發生群眾攻佔行政院事件，台北市警方執行驅離時，發生流血衝突，台北地院日前判要國賠台聯前立委周倪安等14人共111萬餘元。退警總會質疑判決「只為政治服務」，12日下午號召退休員警及民眾在台北地院前抗議。周倪安質疑北市警縱容退警，對於非法集會執法標準不一，15日向台北地檢署告發北市警局長陳嘉昌瀆職。

退警協會因不滿太陽花國賠號召抗爭，12日下午五點數百位抗議民眾抵達政院，攀上拒馬揚言攻佔行政院，過程中一度有民眾情緒激動暈倒送醫，行動進行約30分鐘，最後在總指揮宣布活動結束後解散。抗爭過程中退警僅象徵性攀爬拒馬，警方則不斷呼籲，「學長請小心！不要攀爬拒馬！」最後，抗議方雖向現場警方致意辛苦了，不過還是留下一句，「我覺得你們不夠尊敬學長！」

周倪安表示，2014年3月23日晚間，她與學生原本平和靜坐在現場，籲請警方勿暴力驅離，但最後仍遭毆打受傷。在學運落幕後的相關訴訟中，由國中老師林明慧首先循行政訴訟途徑打國賠官司，法院判賠30萬元後，因台北市府放棄上訴而確定，包括前立委周倪安在內23人接著提告求償，最後共獲賠111萬1570元，歷經5年才獲得這遲來的正義。

有關12日退警的非法集會，周認為，「若以3次舉牌無效作為強制驅離的標準，為何當日沒進行強制驅離，難道是警方執法面對到老長官、學長姐就不敢執行」？而針對這次抗爭，行政院發言人Kolas Yotaka僅 回應，「尊重多元意見的表達。」且北院先前曾就國賠案回應，「若民眾不服判決提出陳情，法院會依程序處理，當事人也可以依法上訴」。

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