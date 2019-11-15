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明華園90週年壓軸作！亮點「機關變景」重現1千年前戰場　《大河彈劍》首演

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▲▼ 明華園90週年壓軸作！亮點「機關變景」重現1千年前戰場　《大河彈劍》首演。（圖／國家兩廳院提供）

▲明華園90週年壓軸作！亮點「機關變景」重現1千年前戰場，將於《大河彈劍》首演。（圖／國家兩廳院提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

明華園戲劇團創團90週年，壓軸作《大河彈劍》將於16、17日在國家兩廳院首演！總團長陳勝福說，從歌仔戲內台時期開始，明華園的「機關變景」就是一大亮點，早期老團主陳明吉寧願變賣家產，都要打造讓觀眾耳目一新舞台「不然會對不起買票的觀眾！」如今新戲遵循傳統，將用現代舞台技術讓觀眾置身1千年前的戰場，讓戲迷十分期待。

▲▼ 明華園90週年壓軸作！亮點「機關變景」重現1千年前戰場　《大河彈劍》首演。（圖／國家兩廳院提供）

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《大河彈劍》由明華園資深台柱「無敵小生」孫翠鳳、歌仔戲第一丑角陳勝在、當家小旦鄭雅升共同演出，此外孫翠鳳嫡傳弟子李郁真出線，自創團壓軸代表作品中承接1993年師父孫翠鳳《李靖斬龍》中所飾演的「李靖」一角，還有明華園總團長期培養的青年軍陳子豪、陳昭婷、吳米娜等人，都有相當吃重的戲份，傳承意味濃厚。

明華園首席編導陳勝國才完成傳統古冊連本大戲作品《隋唐英雄傳》，隨即投入《大河彈劍》劇本編寫，在相同的史實背景中，苦思如何跳脫《隋唐英雄傳》的框架，又必須與26年前的《李靖斬龍》有所區隔，甚至5度易稿，終於為新生代小生李郁真塑造出「李靖」的全新形象，與明華園總團台柱孫翠鳳、陳勝在、鄭雅升、陳勝發等前輩同台飆演，讓年輕演員有發揮的空間，展現明華園人才傳承的實績。

▲▼ 明華園90週年壓軸作！亮點「機關變景」重現1千年前戰場　《大河彈劍》首演。（圖／國家兩廳院提供）

在烽火亂世中，深謀遠慮的李世民（孫翠鳳飾）、重情重義的李軌（陳勝在飾）、軍事奇才李靖（李郁真飾），三人結義金蘭。結義三兄弟在陳勝國筆下都有「帝王之姿」的姿態描述，但世人皆知改朝換代後最終稱帝者為李世民，面對大時代的衝突，昔日兄弟今朝君臣，真正要探討的是在現實考驗下，兄弟間該如何自處，人性會如何轉變。

陳勝國表示，《大河彈劍》要談的不是人與人之間如何機關算盡、出奇制勝、成者為王，「而是從戰爭中看到人性的光明面。」

飾演李世民的孫翠鳳表示，《隋唐英雄傳》是過去明華園常常在搬演的戲碼，可說是老看家戲，但陳勝國導演加了許多不同的元素到裡面，成了《大河彈劍》，談的是亂世當中的英雄之情，而「人」的理念，無論是在《大河彈劍》或是其他陳勝國所主導的戲，這樣的精神無所不在。劇中結義三兄弟的情誼，也彷彿在象徵明華園陳家的兄弟之情，一起在戲曲圈打拼的精神。

▲▼ 明華園90週年壓軸作！亮點「機關變景」重現1千年前戰場　《大河彈劍》首演。（圖／國家兩廳院提供）

明華園陳勝福總團長說，歌仔戲表演，演員的功力是基本，能夠站上舞台的演員相信都是一時之選，而從歌仔戲內台時期開始明華園的「機關變景」就是一大亮點，早期老團主陳明吉寧願變賣家產，都要打造讓觀眾耳目一新舞台，不然會對不起買票的觀眾！

他說，《大河彈劍》當然遵循明華園的傳統，這次演出的戰場背景，用現代舞台技術讓觀眾置身1千年前的戰場，當劇中人物發現能讓「3千士兵得以戰勝3萬大軍」的劃時代新武器「石漆」，也就是「石油」，透過烈焰火攻的舞台視覺效果呈現戰爭的殘酷，但在這殘酷的背後，卻蘊藏發人深省的議題，也是明華園總團一貫不變的「作戲」精神。

▲▼ 明華園90週年壓軸作！亮點「機關變景」重現1千年前戰場　《大河彈劍》首演。（圖／國家兩廳院提供）

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