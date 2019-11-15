首創行車電子錢包！「中油Pay」輕鬆付款享回饋

▲台灣中油與中國信託銀行攜手推出「中油Pay」，不管是加油付款，或是找停車位等，只要打開「中油Pay」，就可以輕鬆搞定。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

3名舞者隨著音樂跳舞，搭配著科技感燈光效果，帥氣為全新「中油Pay」開場！台灣中油董事長歐嘉瑞與中信銀副董事長詹庭禎等人也蒞臨現場，舉起掃碼槍，象徵「中油Pay」正式啟動，將帶給民眾更便利的交通生活體驗。

▲台灣中油董事長歐嘉瑞(左二)與中信銀副董事長詹庭禎(左三)等人，舉起掃碼槍，象徵「中油Pay」正式啟動。（圖／記者吳杰澄攝）

中油油銷部執行長羅博童說：「中油公司是國營事業，我們配合政府政策，希望能夠在行動支付上，在2025年達到90%的目標。現在資訊化已經進展到希望能夠以消費者為導向，所以我們把各種卡別，都結合在『中油Pay』裡面，讓消費者能夠快速使用支付工具」。

▲台灣中油董事長歐嘉瑞(左二)與中信銀副董事長詹庭禎(左三)等人，帶頭下載「中油Pay」。（圖／記者吳杰澄攝）

台灣中油與中國信託銀行雙強聯手，推出「中油Pay」，不管是加油付款，或是找停車位等，只要拿起手機，打開「中油Pay」就可輕鬆搞定，更納入自動儲值eTag通行費功能，滿足民眾對行動支付多元化的需求。

▲中油油銷部執行長羅博童(左)與中信個人金融執行長李玉秋(右)，分享「中油Pay」的理念及功能。（圖／記者吳杰澄攝）

中信個人金融執行長李玉秋說：「『中油Pay』裡面的資訊非常豐富，民眾可以從上面看到所有現時油價狀況，還有找停車位、加油站時，也可從App上得到資訊，加完油以後不需要下車，或是離開你的摩托車，加油站工作人員拿掃碼槍掃碼，就可以完成付款動作」。

▲▼ 「中油Pay」擁有即時查詢油價與停車場功能，相當方便。（圖／記者吳杰澄攝）

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