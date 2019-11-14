奧迪Q8廣告顯示「Infiniti」車型！騰訊廣告下架致歉...雙方暖心打氣

▲奧迪Q8廣告顯示「Infiniti」車型，騰訊下架致歉。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸網友爆料，奧迪（Audi）日前在微信朋友圈發布Q8的廣告，但影片內容卻是Infiniti車型的內容，就連片尾也不是奧迪的標誌和廣告語。騰訊對此致歉稱，已立即下架該則廣告，並強調今後將強化審核管理，避免類似情況發生。不過，兩家車商事後處理此事的態度，也讓不少網友大讚。

綜合陸媒報導，這起烏龍事件發生後，騰訊廣告發布致歉聲明指出，關於朋友圈廣告出現汽車廣告素材上傳錯誤問題，第一時間進行了內部排查和處理，「對於此次給客戶及用戶造成的困擾，我們深表歉意。」

聲明稱，之後將加強服務商和審核管理，在保證審核速度的同時進一步提升素材審核精準度，採取廣告上線前再度與相關品牌確認素材及投放場景等改進措施，完善廣告審核流程，避免類似情況發生。

此外，Infiniti在官方微博上貼上一張圖片，並tag奧迪指出「懂你，兄弟。送給英菲尼迪的30週年生日賀禮收到！讓我們一起啟迪未來盡釋潛能。」圖片只見，Infiniti的品牌標誌合成4個圈圈，代表著奧迪的符號。

奧迪隨即回應稱，Infiniti，是個超級棒的名字，「我喜歡叫你『無限』。你知道嗎?『進享無限可能』是我的座右銘，最喜『無限』二字。願我們一起勇敢走下去，一起為出行創造更美好的可能。初冬，願你遇暖人，飲暖水，我再給你貼一個暖寶寶，愛你的奧迪。」

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！