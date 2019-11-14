甘肅9月時曾通報鼠疫病例　近年多起疫情跟土撥鼠有關

▲可愛的土撥鼠，竟然是恐怖鼠疫的主要傳染源之一！（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

陸媒《新京報》報導，內蒙古自治區患者在北京被確診感染「肺鼠疫」的消息持續引發關注。媒體記者查找官方消息後發現：早在今年9月甘肅即曾通報過一起鼠疫病例，患者感染敗血型鼠疫後死亡。近年來，多起鼠疫疫情跟旱獺(土撥鼠)有關。

中國疾控中心日前發文指出，目前鼠疫在國內已非常少見，但並非絕跡，近些年一直有零星病例發生。 據「國家衛生健康委員會」之前通報的傳染病疫情資料，今年1至8月，全國鼠疫病例的發病數與報告數均為零，直至9月時「零」的紀錄才被打破。當月全國鼠疫發病數和死亡數均為1。

官方資料顯示，此一病例發生在甘肅。據甘肅省衛健委官網消息，今年9月，甘肅省發生鼠疫1例，死亡1例。 9月27日，甘肅酒泉市阿克塞縣報告1例疑似鼠疫病例，29日確認為敗血型鼠疫，酒泉市立即啟動鼠疫控制預案三級應急回應，疫情得到及時撲滅，10月6日終止鼠疫控制預案三級應急回應。

這次北京確診鼠疫的患者因何感染，目前尚未得知。據媒體報導，國家衛健委已派出國家級專家赴內蒙古自治區指導當地開展病例溯源工作，查明傳染源和傳播途徑。

媒體記者整理資料資後發現，近年來大陸發生的鼠疫疫情，有多起跟旱獺有關。例如2014年7月時，甘肅省酒泉市肅北縣石包城鄉魚兒紅村一名牧民，在放牧時誤入國家判定的喜馬拉雅旱獺鼠疫自然疫源地，感染敗血型鼠疫繼發肺鼠疫死亡。

更早之前，2012年9月，四川省甘孜州理塘縣村戈鄉村民達某在放牧過程中發現一隻死亡旱獺，回帳篷後跟其他村民剝皮食用，感染腺型繼發敗血型鼠疫死亡。

此外，2010年6月，甘肅酒泉阿克塞縣阿克塞公路一名41歲維修工人因在工地捕食旱獺，感染腺鼠疫繼發敗血型鼠疫死亡。

旱獺，俗稱土撥鼠，是鼠疫的主要傳染源之一。寄生在染疫動物的跳蚤感染鼠疫菌後若再叮咬人類，即可造成人類感染。人在宰殺、剝皮及食肉時若接觸染疫動物也可能會感染鼠疫。

今年6月，甘肅省疾控中心發布消息稱，在獵捕、販運、加工、儲存、銷售旱獺和其他染疫動物及其製品過程中，透過呼吸道、消化道和皮膚微創口等途徑感染鼠疫的風險極大。

1958至2018年間，甘肅省總共發生人間鼠疫32起，發病71例，死亡44例，80%以上的人間鼠疫就是直接接觸旱獺感染的。