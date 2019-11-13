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中國內蒙古2人「確診鼠疫」送北京醫院　9月已有1死亡病例

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▲中國大陸最新消息快訊圖。

記者錢玉紘／綜合報導

中國北京市朝陽區政府在12日晚間通報指出，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗的2人經專家會診，被診斷為肺鼠疫確診病例。目前，患者已在北京市朝陽區相關醫療機構得到妥善救治，「相關防控措施已落實」。

陸媒《經濟觀察網》報導指出，兩名患者曾住進朝陽醫院負壓病房，其樣本經中國疾控中心檢測，12日中午確診為肺鼠疫病例。根據有關部門的要求，所有開設發熱門診的醫療機構，重點篩查發熱門診就診患者。北京朝陽醫院相關負責人表示，「沒有必要恐慌，一切盡在掌控中」。

負責人還指出，目前兩名患者不在朝陽醫院，轉送到別院。具體情況請等待官方正式通知。

《南方都市報》報導則指，一名醫生在和記者交談時，神情放鬆表示，鼠疫雖然是甲類傳染病，處理中肯定要重視，但沒有外界傳言的那樣「風聲鶴唳」，否則醫院早關診了。另外，根據中國國家衛健委官網公佈的《2019年9月全國法定傳染病疫情概況》顯示，今年9月，全國報告1例鼠疫發病，1例死亡（9月後數據尚未公佈）。

北京官方公布的資訊顯示，鼠疫起病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速。特別是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率為30%-100%。鼠疫潛伏期較短，一般為1-6天，但個別病例可達8-9天。

而鼠疫傳染源通常為已感染的動物和肺鼠疫患者，常見宿主動物有囓齒類動物和野生食肉動物，如灰旱獺、紅旱獺、喜馬拉雅旱獺（土撥鼠）和長尾黃鼠等。傳播途徑有「鼠-蚤-人」即跳蚤叮咬病鼠後再叮咬人，也可能「人傳人」，即健康者接觸患有「肺鼠疫」的病人後，經呼吸道吸入感染，此種方式感染的主要為肺鼠疫。

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