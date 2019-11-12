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華為員工爽領87億獎金！加班6天卡多6萬…加碼曝「公司沒福利，只會發錢~」

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▲▼華為豪擲87億元獎勵員工奮鬥。（圖／翻攝自網路）

▲華為豪擲87億元獎勵員工奮鬥。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

有華為員工11日在職場社交平台上爆料稱，華為給員工發放了兩份特別獎金，「第一份，人人1個月陽光普照工資，11 月發放；第二份，參與國產組件切換的人員發放 20 億元人民幣（約新台幣87萬元）獎金。」稍晚，華為方面確認爆料屬實，但並未透露獎金金額。

據《中國證券報》報導，該華為員工進一步解釋，「陽光普照的艱苦奮鬥獎人人有份；20 億部分人有，主要是海思、採購、2012、鯤鵬一些人。」

還有網友在微博上加碼透露，「20億是只獎勵大概2萬人，針對的是把美國零部件替換成華為自己零部件的研發崗位人員；其他所有華為正式員工，包括上面的2萬多人，獎勵1個月工資，工資參考的 10 月份的工資，年終獎不受影響。」

▲▼華為豪擲87億元獎勵員工奮鬥。（圖／翻攝自網路）

▲▼華為方面確認爆料屬實。（圖／翻攝自網路）

▲▼華為豪擲87億元獎勵員工奮鬥。（圖／翻攝自網路）

據悉，所謂的「陽光普照獎」其實就是「奮鬥特別獎」，頒發給應對美國打擊遏制做出貢獻的員工，具體的發放對像是2019年11月1日在職的華為公司員工，發放標準基線是員工的1個月基本工資，結合實際出勤情況結算。而華為公司是指華為投資控股有限公司及其全球範圍內直接控制的全資子公司，不包括各地的合資公司。

實際上，早在2015 年1 月，華為創始人、總裁任正非在當年市場工作會議上就提及，「我們要理解做出大貢獻的員工，通過分享制，要比別人拿到手的多一些，或多得多；工作努力的員工的薪酬也應比社會水準高 20%-30%，當然工作效率也要高 20%-30%。」

華為2018年年報顯示，目前有員工18.8萬人，在「工資、薪金及其他福利」上花費1124億元人民幣。以此計算，華為每個員工的平均年薪酬約為59.8萬人民幣，包括福利在內的月薪酬平均為5萬元人民幣。對此，曾有華為員工發文自嘲，「雖然我們睡得少，但是我們掙得多呀。」

▲▼華為豪擲87億元獎勵員工奮鬥。（圖／翻攝自網路）

▲曾有員工曝光，加班6天卡里多了1.4萬元人民幣。（圖／翻攝自網路）

消息曝光之後，華為的心聲社區有些員工發帖慶祝，「我愛公司，普天同慶」、「老婆的包包今天就硬氣的安排上」、「7月份入職，昨天晚上心疼的剁手，今天開心的再買買買」、「新員工謝謝老闆」。還有網友在社交媒體上透露，「華為的前同事這段時間因為美國制裁，加班很辛苦。」還有網友表示，「華為在美國的打壓下仍然實現高速增長，都是上上下下員工奮鬥出來的結果，獎金都是他們應得的。」

此前，曾有華為員工爆料過，加了6天班，銀行卡裡多了14000多人民幣（約新台幣6萬元）加班費。還有前華為員工說，「華為對技術開發人員確實夠意思，像我1995年剛進公司時，他們就開出了6500元人民幣的月薪，沒過多久就漲到了12000元人民幣，後來我辦好辭職手續後，又意外地發現自己還拿到了一大筆年底分紅，這讓我在吃驚之餘，幾乎都有點後悔離開華為了。」

消息一出，網友們紛紛表示羨慕，「華為沒福利，只會發錢」、「論進一家好的公司就是人生的第二次投胎」、「我的天，我好酸，可以分吃土的我一點點嗎」、「別人家的單位，別人家的領導」、「別人的單位從不讓人失望」、「怎麼才能讓老闆不經意間看到這個新聞」。

我該答應女友嗎？

▼華為創辦人任正非。（圖／翻攝華為心聲社區）

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