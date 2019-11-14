出席金磚國家論壇　習近平：中國的發展是世界的機遇

▲習近平訪問巴西。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平13日在金磚國家工商論壇閉幕式表示，「中國的發展是世界的機遇」，當前經濟全球化「遭遇逆風」，要找出阻礙各國經貿投資往來的難點和痛點，提出切實可行的解決建議，幫助政府更好了解行業和市場訴求、提高決策水平。

《新華社》報導，當天的閉幕式在巴西首都巴西利亞（Brasília）舉行，與會的習近平表示，一段時間來，世界形勢又發生許多新變化，既充滿機遇，「同時，保護主義、霸淩主義逆流而動，衝擊國際貿易和投資，加劇世界經濟下行壓力。」

習近平指出，要找出阻礙各國經貿投資往來的難點和痛點，提出切實可行的解決建議，幫助政府更好了解行業和市場訴求、提高決策水平，「面向未來，中國擴大對外開放的決心沒有變，中國經濟長期向好趨勢沒有變。」

▲習近平在巴西利亞同巴西總統會談。（圖／翻攝自《新華社》）

習近平表示，「我們將進一步開放市場，擴大進口，不斷改善營商環境，為企業創造更好的發展條件」，共建「一帶一路」已經進入高質量發展新階段，希望企業家們抓住機遇，積極參與，收獲更多合作成果。

此次巴西之行，也是習近平自2013年以來第5次踏上拉美大陸，將推動「中拉命運共同體」。於此之前，習近平曾訪問希臘，這也是習近平今年內第7次出訪。

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