快訊／民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8、第13留屏東未定

▲前行政院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委名單難產，提名小組13日晚間延長開會，目前敲定前14名安全名單，前行政院長游錫堃列第8、社會民主黨范雲第4，至於第13名則留給屏東，目前還無法確定，待明日（14日）討論。

在目前民進黨不分區名單的安排上，在民進黨主席卓榮泰建議下，原本社會民主黨的范雲位列第一，但引起黨內高度不滿，多數聲音認為，已僧多粥少，找他黨來擠壓到黨內的名額；因此，黨政人士說，蘇貞昌推薦了原住民和新住民代表、曾任原民台主播的卑南族洪簡廷卉位列第一，但爭議的在於，他跟立委陳瑩同為卑南族，不排除會影響到陳瑩的選情。

不過，在社運、學界的安排上，是先行大致底定，除了上述洪簡廷卉，在排序上還需討論外，其他包括推動反核、能源政策的綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰，以及中正大學社會福利學系暨研究所教授呂建德敲定外，還有馬來西亞的南投縣議員羅美玲，以及由賴清德推薦的高雄市客家事務委員會主委的古秀妃，但她未列安全名單。

在專業組方面，屬於蔡英文系統的，醫界代表邱泰源，以及土木工程界代表施義芳；而賴清德推薦的法學專業代表周春米也列入，另外則還有社會福利專業代表吳玉琴。

其中，在立法院長蘇嘉全姪子、立委蘇震清的問題，還需再議。蘇震清的問題在於，黨主席卓榮泰與新蘇系統，普遍認為他尚未進入法律程序的案子，有損黨的形象，因此建議不列入，而這也影響了蘇家在屏東地方上的顏面與勢力。

本來有人建議，蘇震清可爭取屏東第二選區的立委選戰，而該選區的莊瑞雄轉列不分區，但黨中央要求只能以「報備參選」；這讓蘇、莊雙方都不滿，最後也未有共識，還需待14日討論。

民進黨不分區前14名名單：

第一：原住民和新住民代表卑南族洪簡廷卉（原住民族代表）

苐二：馬來西亞的南投縣議員羅美玲（新住民代表）

第三：綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰（反核、綠能代表）

第四：社民黨成員范雲

第五：立委吳玉琴（社會福利專業）

第六：立委邱泰源（醫界代表）

第七：立委周春米（法學專業）

第八：前行政院長游錫堃

第九：立委柯建銘

第十：立委管碧玲

第十一前立委沈發惠

第十二：三立主播林楚茵

第十三：今天無法決定

第十四：台商游萬豐

第十五：立委施義芳（工程界代表）

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