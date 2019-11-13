北水局同仁「接力送」　1700卷石建會時期檔案文件入庫

▲北水局局長江明郎帶領同仁，合力把石建會時期的1,700卷文件接力送入檔案庫房。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一生難得一次參與檔案文件「接力送」！位於桃園石門水庫的北區水資源局，13日由局長江明郎帶領同仁，合力把石建會時期的1,700卷文件接力送入檔案庫房，讓這批自「石門水庫籌備委員會」迄今具有65年歷史的重要歷史文件，可獲得良好保存。

北水局同仁都十分高興能參與這項有意義活動，接力傳送檔案過程處處充滿歡笑，大家都懷抱迎接出嫁女兒回家的心情，共同為維護珍貴檔案盡最大努力。

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▲北水局同仁「接力送」1,700卷石建會時期檔案文件入庫。（圖／北水局提供）

江明郎局長說，從1954年「石門水庫籌備委員會」成立開始，北水局歷經時代更迭、機關改組至今已有65年的歷史，過去許多歷史文件都分散塵封在數個倉庫中。近年依據檔案管理相關規定逐一開箱、整理、編目建檔，已完成近逾60萬件檔案建檔，透過此次送石建會時期檔案接力入庫活動，象徵對歷史紀錄的尊重與傳承。

▲北水局辦理「雋案瑰檔-送石建會時期檔案入庫」活動。（圖／北水局提供）

副局長郭耀程指出，為響應2019年11月國家發展委員會檔案管理局2019檔案月「檔案‧有憶事」活動，該局除選在檔案月辦理「雋案瑰檔-送石建會時期檔案入庫」活動外，為將這些珍貴的歷史檔案依循脈絡呈現給民眾，北水局亦將於11月27日舉辦「北水風華檔案應用展-局史室開幕式」，屆時將串聯北水局歷史及大漢溪水利家族相關內容進行展出，許多珍貴老照片及文物將一一呈現，有興趣的民眾可電洽03-4712001分機522預約團體導覽。

另民眾如對石門水庫檔案及老照片有興趣，可透過北水局檔案應用專網(https://archive.wranb.gov.tw)瀏覽申請檔案應用服務，歡迎民眾進入時光隧道探詢石門水庫的歷史軌跡。

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