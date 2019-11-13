世界棒球賽完封韓國心情好　中和警分局長請民眾300份雞排：比丘尼都來了

▲中和警分局發放雞排給民眾，引來媒體關注。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

記者陳雕文／新北報導

中華隊12日於世界12強棒球賽遇上強敵韓國隊，擊出11支安打、1支3分全壘打，終場以7比0完封對手，讓韓國愉快不起來，韓媒也崩潰。為慶祝中華隊大贏，中和警分局長林故廷與警員崔萬鑫13日下午在分局發放300份雞排，現場排出長長人龍，連比丘尼都騎車來共享喜悅。

▲民眾排隊等雞排，連比丘尼也來共享喜悅。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

中華隊在棒球賽事上首次大比分完封韓國隊，全台狂喜！中和警分局長林故廷與員警崔萬鑫共同發起活動，13日下午3點在分局門口送出300份雞排給民眾。消息傳開後，還有民眾現場加碼贊助，一共準備了700份雞排發給現場民眾，就連比丘尼都騎車到現場跟民眾共享喜悅，活動開始35分鐘後就全數送出。

拿到雞排的人都十分開心，但也有部分民眾疑因未拿到雞排，除了向警察抱怨，還扯說「拜託不要香港警察再攻擊市民」這類的說法，令人傻眼。有民眾將狀況PO上臉書社團「我是中和人」，網友紛紛痛批，「有什麼好不滿的？警察好心發雞排是分享喜悅，又沒欠你，不是嗎？」、「吃不到在靠腰？？麥鬧啊」、「沒排到怪人？生在福中不知福」、「台灣鯛」

▲中和警分局長林故廷。（圖／記者陳雕文翻攝）

林故廷表示，在中華隊獲勝後，員警崔萬鑫便詢問是否可自掏腰包，與民眾一同慶祝，他馬上同意並與員警一起出錢買雞排發放給民眾。林故廷還說，他從小就十分喜歡打棒球，還會自製球具，不分場地想打就打，現在看到中華隊大比分完封韓國隊，讓他非常興奮且感動。

發放雞排外，警方還不忘派員進行犯罪預防宣導，希望民眾繼續為中華隊加油之餘，也遠離犯罪。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【其他新聞】



影／載著20億現金…國道運鈔車爆胎等待接駁 8勇警戰戰兢兢全程戒護



父母都在客廳…人夫伴小三在房間「決戰分手砲」 爽完他竟狠掐脖子：再一晚



櫃姐長濕疹7年 拿積蓄跟母親退休金醫治…噴光408萬只換到一句話讓她氣炸