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終身制駕照易缺「防衛性駕駛」　中市警籲騎士：看到大車閃遠一點

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▲▼祖孫外出買麵包，竟遭大貨車撞上，一死一傷。（圖／民眾提供）

▲台中市上月發生因為內輪差而造成3人死亡的車禍。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市上月發生2輛機車因為太靠近大型車，而造成機車上3人被輾斃的死亡車禍，台中市警察局交通大隊執法組長毛國匡指出，汽機車車主一旦考過駕照，幾乎都不會再碰觸相關法令或講習，因此如何宣導車主尤其是弱勢的機車騎士「防衛性駕駛」非常重要，警方除了持續宣導之外，最直白的呼籲就是，看到大車就閃遠一點。

警方在發生2機車3人因為大型車內輪差緣故致死事件後，為了向機車族群最多的大學生宣導，特別前進校園以實際大型車示範，提醒大學生要注意大型車的視線死角，此外，今年1月至9月，也已舉發大型車輛各類交通違規8千5百多件。

毛國匡表示，台灣的考駕制度是終生制，一旦汽機車車主拿到駕照後，除非違法否則一輩子不用重考，也不用定期受檢或講習，除了營業用如計程車、大型車外，因此就會忽視時常更新的法令規定和要求，因此他建議一般民眾也該定期受檢，但實務上當然有困難。

他說，現在網路發達，汽機車車主可以透過線上教學，了解最新交通法規相關知識，取代講習，監理單位可以減少第三責任險的保費作誘因，鼓勵民眾上網，如何作法有待討論，但總是一個思考方向。

毛說，政府為了避免憾事一再發生，因此從道路安全交通規則上規定，砂石車、總聯結重量及總重量12公噸以上大貨車、總聯結重量3.5公噸以上拖車及總重量五公噸以上大客車的新車，都必須裝設監視器、轉彎及倒車警報裝置，舊車裝設也有補助。

預防意外發生不能只從大型車駕駛著手，弱勢的機車騎士也很重要，毛國匡說，警方除了持續加強宣導之外，灌輸騎士「防衛性駕駛」的觀念就是當務之急。

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