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前法官林德盛收奠儀10萬賄賂　判刑10年定讞將發監

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▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲最高法院將林德盛貪污案判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮高分院前法官林德盛在2006年間，審理一起毒品案件時，利用父喪收受被告家屬以「奠儀」名義賄賂台幣10萬元，將被告從一審10年改判為無罪，且在宣判前將結果轉告給家屬。最高法院審理後，採信更一審見解，認定他犯「不違背職務收賄罪」將林德盛判刑10年，併科罰金120萬元定讞。

涉及多起貪污案件的林德盛，除本案定讞外，他2005年間審理一起毒品案件時，被告家屬透過關係，轉交170萬賄款給林德盛，林德盛當場微笑點頭收下，第二天就裁定讓被告具保停押。一審重判林德盛13年，但高院二審改判無罪，最高法院最後也判決他無罪確定。

至於本件有罪定讞的貪污案，是林德盛在擔任花蓮高分院法官期間內，2006年間承辦曾姓毒販販賣第1、2級毒品案件，透過花蓮縣警察局吉安分局刑事組前小隊長王文俊的介紹，在卡拉OK店認識曾姓毒販的江姓女友，林德盛竟答應幫忙。而江女為籠絡林德盛的陳姓女友之間關係，持續致贈洋酒禮盒、名牌包等禮物給陳女。

正巧這時遇到林德盛父喪，江女以「奠儀」名義交付10萬元給林德盛，後來林德盛果然將曾男被訴販賣第1級毒品部分，撤銷第一審判刑10年的部分，改判無罪；但販賣第2級毒品部分，則維持原判的9年有期徒刑。林德盛在宣判前，先將評議結果洩漏給王文俊，轉知江女，王文俊在事後，又以「後謝」為名，向江女索得6萬元。最後曾男執行部分後逃亡大陸地區，不幸喪生，江女不甘家破人亡，憤而向調查單位檢舉，全案因此爆發。

一審將林德盛判刑12年半，二審則改判10年半。案經最高法院部分撤銷、部分發回，林德盛因本案被以洩密罪判刑1年，目前已經發監執行。至於貪汙部分撤銷發回後，更一審認定他犯下「不違背職務收賄罪」，判刑10年、併科罰金120萬元、褫奪公權5年。另外同案被告王文俊改判4年、併科罰金40萬元，陳燕華改判4年、併科罰金20萬元。全案再上訴最高法院，最高法院13日駁回上訴。
 

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