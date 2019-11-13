白頭盔創辦人「被自殺」？死前一周遭俄羅斯指是間諜　10月才收川普1億捐款

▲勒梅蘇里（James Le Mesurier）疑似墜樓身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

人道救援組織「白頭盔」（White Helmets，白盔）共同創辦人勒梅蘇里（James Le Mesurier）12日驚傳墜樓身亡。目前土耳其警方推測，勒梅蘇里是不慎從自家陽台墜落，但外界卻認為事情並不單純，因為就在他死前一周，俄羅斯政府才指控，勒梅蘇里是英國間諜，加上他的住家僅位於3樓，不太可能「頭部與雙腿骨折」身亡。英國政府則表示，將「密切關注」警方調查。

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勒梅蘇里在當地時間12日凌晨4點30分左右，被人發現陳屍在伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）住家附近的街道上，且頭部與腿部皆骨折。土耳其警方指出，他的陳屍地點在自家3樓住處外，當時陽台窗戶打開，且屋內無入侵跡象，因此目前推斷可能原因是自殺。根據《TIME》報導，勒梅蘇里的妻子指，他們當天凌晨4點服用安眠藥後才入睡，卻在不到2小時候被通知丈夫墜樓死亡。

▲土耳其警方封鎖現場進行調查。（圖／路透）



《美聯社》報導指出，就在勒梅蘇里身亡前一周，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）才指控他是負責中東和巴爾幹半島的前英國間諜，「有鑑於西方國家不斷破壞這些地區的穩定局勢，不難想像英國間諜或在那邊做些什麼。」不過英國駐聯合國大使皮爾斯（Karen Pierce）在11日否認了這項指控，怒批這根本就是子虛烏有的傳言。

現年48歲的勒梅蘇里於2014年成立非營利「危機救援」（Mayday Rescue）組織，協助訓練「白頭盔」的志願者。「白頭盔」正式名稱是「敘利亞民防組織」（Syria Civil Defence），該組織在敘利亞內戰期間，營救被攻擊的平民，並在2016年獲得諾貝爾和平獎提名。近年來「白頭盔」已經拯救超過10萬人，但也導致該組織共有252名成員在執行任務時遭殺害。

▲「白頭盔」成立5年以來，幫助救援逾10萬人。（圖／達志影像／美聯社）



早在2018年9月，俄羅斯軍方就指控「白頭盔」拍攝假影片誣陷敘利亞政府。俄國聲稱，他們從難民營找來逃難的家庭或孤兒，讓他們扮演遭到化武攻擊的「明星」，再將完成的影片交給聯合國與禁止化學武器組織（OPCW），還有部分放到社群媒體上作為宣傳。

儘管「白頭盔」有少數負面新聞傳出，且長期被敘利亞與俄羅斯視為「恐怖組織」，但自2014年成立以來，該組織共有252名成員在執行任務時遭殺害。2017年8月，7名「白頭盔」成員在敘利亞遭劫持，2部小巴士、身上所有財物、對講機設備，還有白色頭盔，都被嫌犯搶走，接著7人都被以行刑式槍殺。

▲「白頭盔」被敘利亞政府列為恐怖組織。（圖／達志影像／美聯社）



美國政府曾在2018年因想要撤軍，而暫時凍結了給「白頭盔」的資金，但《華盛頓時報》報導指出，川普政府在10月份才授權提供「白頭盔」450萬美元（約台幣1億3702萬元）的資金。白宮新聞秘書葛瑞珊（Stephanie Grisham）表示，「美國鼓勵我們的盟友和夥伴，與我們一起支持白頭盔，並努力保護平民、宗教和少數民族等敘利亞衝突中的無辜受害者。」

土耳其《多安通訊社》（DHA）指出，根據當地警方調查，勒梅蘇里和他的妻子4年前搬到土耳其，且他的妻子表示．勒梅蘇里長期以來都有服用「抗憂鬱藥」，他們搬到現居處，就是因為該住處離醫療中心較近。

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