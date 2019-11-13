倒數開搶！林務局爆款月曆2020「木作之森」曝　手繪風兼具知性與感性

▲林務局2020年月曆「木作之森」 販售封面。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

林務局今（13日）終於公布許多人超期待的2020年月曆「木作之森」及同款筆記本。林務局表示，這次耗時9個月企劃製作，再度攜手種籽設計，以手繪風格呈現台灣森林樹種與各類傳統木作器物交織的文化之美，兼具知性與感性，更首度推出原木底座桌曆，都將在14日中午12點開放預購。

林務局去年底2019年月曆「里山動物曆」，第一批印 2.2 萬份作公關品，不少人詢問後才追印8000份，並公佈開賣，引起搶購潮，但因數量有限，許多人想要都不可得，讓不少人只好等著2020年款。

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▲▼「木作之森」曆由童玩揭開序幕，唸著順口溜「一樟、二瓊、三埔姜、四苦楝」。（圖／林務局提供）



小時候玩過的陀螺、家裡廚房的木砧板、電子秤發明之前用的秤桿，知道它們是用什麼樹的木材做的嗎？許多人知道蘭嶼的拼板舟是達悟族特有的瑰寶，但可能不知道拼板舟的船首、船身、船底、龍骨等部位、甚至木釘，都分別來自不同的在地樹種。林務局指出以上特色都以手繪風格呈現台灣森林樹種與各類傳統木作器物交織的文化之美，兼具知性與感性。



「木作之森」曆由童玩揭開序幕，唸著順口溜「一樟、二瓊、三埔姜、四苦楝」，就知道要找什麼樹材來削陀螺；質地緻密堅韌的相思樹，在農業時代是家戶必備的優良薪炭材，也是農具及枕木的常見用材，近年來也在科技進展下，成為製作吉他、烏克麗麗的高級木料。而森林在山，也在家屋、在廟宇，在匠師職人的巧手中，把樟樹、楓香等良質美材雕琢成生活中的木器物，將珍貴的檜木製成梁柱結構，撐起房屋、殿堂，我們的家，就是一座森林。

▲▼林務局表示，2020年「木作之森」月曆以環保紙張印製。（圖／林務局提供）



林務局表示，2020年「木作之森」月曆以環保紙張印製，每份定價新台幣300元；同款筆記本運用月曆內的元素，挑選26種樹木繪出相對應的木作器物，並保留空白表格，讓大家可自由揮灑，記錄生活中的各種發現，每本定價新台幣200元。首次出版的桌曆，除了2020年的「木作之森」，林務局也順應粉絲對過去兩年月曆主題的喜愛與呼喚，一口氣推出「飲食之森」、「里山動物」及「木作之森」3款桌曆，每份定價新台幣300元，讓身為植物粉、動物粉、木作粉的民眾，都能買到自己心中的最愛。

▲▼ 林務局順應粉絲對過去兩年月曆主題喜愛與呼喚，一口氣推出「飲食之森」、「里山動物」桌曆。（圖／林務局提供）



林務局提醒，這次想要搶購的人，記得要在14日（星期四）中午12點至11月25日（星期一）晚上24點止，在政府出版品通路國家書店及五南文化廣場網路書店預購，一樣是數量有限。