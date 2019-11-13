法國沿岸查獲古柯鹼900公斤　與9月佛州發現的相同包裝

▲ 古柯鹼在台灣被列為1級毒品。（圖／免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

法國西南方城市波爾多（Bordeaux）11日查獲古柯鹼，在警方調查後表示，報案人是在附近的海灘上看到一個包裹並通報，到場搜查後發現是重達5公斤的古柯鹼，懷疑是經由海浪沖刷上岸，目前已經先關閉附近6個海灘，再徒步進行地毯式的搜索找尋是否還有其他毒品的蹤影。

法國的各個海灘上自從10月中旬以來查獲大量古柯鹼，檢察官菲利普·阿斯特魯克（Philippe Astruc）表示，在大西洋沿岸每天都會發現，目前已經查獲將近900公斤，市值高達數百萬案美元，整個沿海地區，包括不同的機構和海關部門，已經建立了嚴格的監視手段，調查人員也與歐洲當局和美國緝毒局（DEA）也已經合作開始調查毒品的來源。

目前調查單位將來源鎖定一艘來自南美州的船，懷疑是遭遇暴風雨才遺落，再經由洋流沖刷到各地。上週同樣位於波爾多的阿卡雄（Arcachon）海灘查獲的古柯鹼，與9月多利安颶風侵襲美國東岸的期間，在佛羅里達州海灘上發現的包裝上印有相同的字樣，所以懷疑這些古柯鹼是同一個來源。

Bricks of cocaine wash ashore in Florida after Hurricane Dorian https://t.co/reZmUFlGrP pic.twitter.com/0Gsuucd6LP — CBS News (@CBSNews) 2019年9月4日

阿斯特魯克也表示，這一批古柯鹼的純度高達83%，發現的民眾或警察不要碰觸到包裝，如果犯下運輸毒品的罪刑，可處10年有期徒刑。