法國沿岸查獲古柯鹼900公斤　與9月佛州發現的相同包裝

▲ 古柯鹼在台灣被列為1級毒品。(圖/免費圖庫pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

法國西南方城市波爾多(Bordeaux)11日查獲古柯鹼,在警方調查後表示,報案人是在附近的海灘上看到一個包裹並通報,到場搜查後發現是重達5公斤的古柯鹼,懷疑是經由海浪沖刷上岸,目前已經先關閉附近6個海灘,再徒步進行地毯式的搜索找尋是否還有其他毒品的蹤影。

法國的各個海灘上自從10月中旬以來查獲大量古柯鹼,檢察官菲利普·阿斯特魯克(Philippe Astruc)表示,在大西洋沿岸每天都會發現,目前已經查獲將近900公斤,市值高達數百萬案美元,整個沿海地區,包括不同的機構和海關部門,已經建立了嚴格的監視手段,調查人員也與歐洲當局和美國緝毒局(DEA)也已經合作開始調查毒品的來源。

目前調查單位將來源鎖定一艘來自南美州的船,懷疑是遭遇暴風雨才遺落,再經由洋流沖刷到各地。上週同樣位於波爾多的阿卡雄(Arcachon)海灘查獲的古柯鹼,與9月多利安颶風侵襲美國東岸的期間,在佛羅里達州海灘上發現的包裝上印有相同的字樣,所以懷疑這些古柯鹼是同一個來源。

