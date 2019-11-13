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LIVE / 宋楚瑜正式宣佈參選總統！　余湘任副手、于美人扛發言人

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▲▼親民黨主席宋楚瑜於中央黨部召開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

親民黨主席宋楚瑜確定參選2020總統！親民黨13日上午舉行全國委員會議後，11點30分於長榮飯店三樓宴會廳召開記者會，稍早傳出宋楚瑜的副手敲定由有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，親民黨內部人士也證實此消息，宋楚瑜稍後會在記者會上親自宣布。《ETtoday筋斗雲》粉絲專頁全程直播。

此外，發言人則由知名主持人于美人擔任。于美人經紀人證實于美人已接下親民黨主席宋楚瑜選總統的發言人一職，未來節目照主持，彼此不相抵觸。

2020大選選情白熱化！原先積極爭取親民黨「門票」的前立法院長王金平，12日宣布不參與2020總統大選後，也證實了宋楚瑜將投入大選的消息。而宋楚瑜的副手傳出是一名女性、政治素人，在其專業領域中頗具名氣，由於對於台灣仍有許多理想，在宋楚瑜提出搭檔邀請後欣然應允。稍早傳出宋楚瑜的副手敲定由有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，親民黨內部人士也證實此消息，宋楚瑜稍後會在記者會上親自宣布。

目前親民黨在立法院擁有三席不分區立委，外界評估宋參選2020主要是為守住不分區席次。知情人士透露，避免親民黨泡沫化固然是宋參選的主觀因素之一，但「不滿藍綠」的客觀條件也對宋楚瑜相當有利。

《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若宋楚瑜參選2020總統，「蔡韓宋」三人對決的局面下，蔡英文以43.7％的支持度保持領先，韓國瑜以32.6％的支持度位居第二，宋楚瑜則以7.7％的支持度排名第三。民調發現，若宋楚瑜加入戰局，蔡英文與韓國瑜雙方支持度差距，從兩人對戰差距的12％縮小為11.1％，可見宋參選仍影響蔡英文與韓國瑜的選情。

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