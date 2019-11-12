南山人壽連3年獲「國家品牌玉山獎」　最佳產品、傑出企業獎等4獎

▲南山人壽連續3年獲頒「國家品質玉山獎」，2019年榮獲4項獎項，表現備受肯定。南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新（右）代表領獎。（圖／南山人壽提供）

財經中心／台北報導

中華民國國家企業競爭力發展協會11日舉行「第16屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮，南山人壽囊括2019年「最佳人氣品牌獎」、「最佳產品獎」及「傑出企業獎」等獎項。南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新代表領獎表示，此次獲頒4項大獎，對南山人壽專業經營與服務品牌是一大鼓勵。

南山人壽表示，隨著台灣邁入高齡社會，退休及長照議題成為必須了解的人生課題，為協助民眾因應高齡化浪潮所帶來的衝擊與挑戰，南山人壽整合各界熟齡關懷資源，於企業網站上推出「樂齡好靠山」網路平台，彙整31項長期照顧服務項目及全臺政府與民間共超過800家照護相關單位的資源，協助民眾找到所需資訊。

在網站設計上，南山人壽表示，從需求者角度出發，依「一般民眾」或「有照顧需求」不同身分進行分流導引，一般民眾可從網站中充實長期照顧相關知識，而針對有照顧需求的民眾，則可依所遇到的照顧難題，在網路平台上找對資源，協助民眾解決實際在長照上的困境與無助。

南山人壽表示，唯有透過企業和社會資源的整合，才能將關懷弱勢的力量擴大。因此，自2013年起提出「慈善基金—醫療關懷計畫」，結合全台204家合作醫院的醫療服務及南山義工力量，協助經濟弱勢民眾就醫，並投入社區醫療關懷服務。

醫療關懷計畫迄今總計捐助逾4億元，透過醫院社工的協助，累計幫助超過3.3萬名弱勢病患，並投入逾2萬人次南山義工人力，以實際行動關懷病患及社區民眾的健康。計畫中因看見醫院社工的努力與貢獻，2017年主動發起全國唯一專為醫務社工設立的「南山醫務社工獎」，表揚其為弱勢服務與奉獻的精神。

此外，南山人壽更進一步導入社會投資報酬率（Social Return on Investment, SROI）評估方法，經科學方法綜合評估分析出「慈善基金—醫療關懷計畫」SROI為4.54，即每投入1元，可創造出4.54元的社會價值，對臺灣社會、計畫參與者及受助者產生了具體且正面的影響力。

南山人壽配合政府政策，於2018年11月推出的業界首張健檢外溢增額重大疾病保險「南山人壽樂健康祥定期健康保險」（10TDD），強調健康保戶有機會以相同的保費，獲得更高額的保障，保單每2年提供保戶指定健康檢查，並依據健檢結果，次一保單年度起的兩個保單年度，提供最高20%的重大疾病保障增額。

金管會於11月5日公布2019前3季外溢保單銷售情形，南山人壽為外溢保單初年度保費收入排名第2的保險公司，銷售成績亮眼，深獲保戶信賴肯定。南山人壽表示，發揮保險核心能力，串聯內外勤員工、合作醫院以及在地社區，為臺灣建構更健全的醫療網絡，連續3年獲頒傑出企業獎、最佳產品獎及其他獎項的肯定。