吳鳳餐管國際賽穿金戴銀　勇奪5金3銀

▲▼吳鳳科大餐管系參加韓國競賽勇奪5金3銀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大餐管系師生日前參加「2019 AFA 韓國世界廚藝大賽」及「2019韓國國際技能人大賽」，勇奪5金3銀佳績。當中「2019 AFA 韓國世界廚藝大賽」由亞洲餐飲協會(Asia Food Association:AFA)主辦，参賽者及展覽廠商超过3500人，参賽國有韓國、蒙古、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國、台灣、中國、緬甸、印尼等11個國家。該校餐管系賴毓宏老師以「小熊維尼」作品，奪得社會組烘焙現埸鲜奶油裝飾蛋糕比賽金牌，其藝術麵包小型工藝項目以「皈依武聖」作品，榮獲金牌成績。

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學生王子瑜以「企鵝」作品奪得學生組烘焙現埸鲜奶油裝飾蛋糕比賽金牌；沈芳瑜的「黃色小鴨」及劉芳瑟的「馬爾濟斯小狗」皆榮獲學生組烘焙現埸鲜奶油裝飾蛋糕比賽銀牌。

「2019韓國國際技能人大賽」由社團法人韓國技能人協會主辦在釜山舉行，参賽國家包括臺灣、韓國、澳洲、美國、克羅埃西亞、日本、馬來西亞、香港、新加坡、印度、大陸、越南等12個國家競賽參與人數多達800餘人。餐管系賴毓宏老師以「乳酪塔尼酥餅禮盒」作品奪得觀光伴手禮比賽銀牌。

餐管系三年級學生陳琦萱以「小飛象」作品及王姵貞以「歡樂聖誕節」作品皆奪得杏仁膏蛋糕裝飾比賽金牌。

餐管系陳琦萱、王姵貞同學花了近6個月，利用課餘時間不斷的練習並上網尋找比賽相關資料與指導老師討論修正參賽作品，終獲眾多評審青睞與肯定。

學生當中有患有人群恐慌症甚至足不出戶像極宅女，但指導老師賴毓宏耐心培養他們的技能，並帶領他們參加國內外各項競賽，希望透過比賽的磨練來克服他們對人群的恐慌，走入人群。