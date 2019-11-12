3作品募資破百萬正式發行！「給大人的療癒繪本」期待度爆表

▲《Wonderland 奇幻食光》談追求夢想，當初在募資平台上高達80萬！（圖／布克文化）

記者林育綾／綜合報導

「小時候的繪本是為了開啟對世界的想像，長大後的繪本是為了保有對世界的期待。」城邦集團布克文化近來推薦3部「給大人的療癒繪本」，當初在募資平台皆在短時間內迅速達標，總募資金額超過百萬，分別談談追求夢想、說再見課題、自我追尋。

布克文化在2017年起，陸續在募資平台為3本繪本募資，分別是談夢想的《Wonderland 奇幻食光》，談生老病死與說再見課題的《我的名字叫甜甜》，以及談自我追尋的《什麼顏色》，總募資金額突破百萬。

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▲《Wonderland 奇幻食光》被喻為「新《愛麗絲夢遊仙境》」，創作者魚果用她熱愛的美食和插畫，重新詮釋了最愛的故事《愛麗絲夢遊仙境》。（圖／翻攝自募資平台flipermag）

《Wonderland 奇幻食光》被喻為「新《愛麗絲夢遊仙境》」，創作者魚果用她熱愛的美食和插畫，重新詮釋了最愛的故事《愛麗絲夢遊仙境》，訴說一段追逐夢想白兔的奇幻食光故事。她本身也從一位沒學過畫畫的小女孩，憑著熱情到國外學設計。（看詳細創作歷程請點此）

▲《我的名字叫甜甜》談的是生老病死、說再見的課題。（圖／布克文化）

而《我的名字叫甜甜》談的是生老病死、說再見的課題。 創作者Li-Wen Chu提到，這是她心中最重要的創作。對她而言，完成這個繪本是種對「失去」的理解和接受。

「在外婆走了十餘年後，我仍舊會時不時的想起她，但是目睹生命消逝的過程總算不再是空白，我終於可以舒坦的與這段經歷面對面，也讓我更加珍惜每段曾經與外婆一起度過的回憶，我想這就是完成《我的名字叫甜甜》這本書對我自己而言最重要的意義！」

「關於疾病、死亡及失去，我們總是充滿眼淚，但是人與人彼此間的愛與羈絆總能勝過一切，期待這個故事能夠擁抱及安慰，每一個經歷失去而流淚的你。」（看詳細創作歷程請點此）

▲ 《什麼顏色》獻給所有「在追尋自我的路上迷惘的人們」。（圖／布克文化）

《什麼顏色》則是獻給所有「在追尋自我的路上，曾經迷惘的人們」。故事描述森林一隻自由快樂的小黃鳥阿波，有一天，他發現了一隻三色鳥，之後就開始變得不快樂，時常望著水面顧影自憐。於是，他決定出發尋找更多的顏色，回來替自己染色。但是，當他做了所有事情之後，反而不如期望，變成了一隻顏色奇怪的黑色鳥。當阿波在為這樣的結果感到悲傷時，天空下起雨了，他從地面倒映的水中再次看見了自己⋯⋯

創作者YuJun說「生命中的希望和轉機，並不是那場雨，而是從下定決心要出去尋找顏色時便開始了。」她提到自己曾經也迷惘過，甚至很長一段時間對繪畫失去了熱情，「就像阿波的故事一樣，出去兜了一圈回來，但當初若沒有探索其它事物的勇氣，也許今天的我就是一個對生命沒有熱情、生活得過且過的人。」

如今她總想著，如果當初沒有發生那些事情，也許就不會擁有、更珍惜現在生活中的一切了，「我好慶幸，當時我曾經迷惘。」（看詳細創作歷程請點此）