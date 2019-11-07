「紅毛猩猩」混入一群台灣黑熊　新住民繪本1幅畫後作力超強！

▲新住民及移工繪本創作成果分享，楊慧婷創作的《ㄌㄧㄡˊㄌㄧㄡˋ學生》透過「紅毛猩猩」的視角，描繪自己從印尼到台灣求學的過程。（圖／國立新竹生活美學館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

新住民與移工來台已30年，不過許多人對他們還是相當陌生，「國立新竹生活美學館」舉辦新住民及移工繪本課程，將於週六（11/9）舉行成果分享會，有一名學員透過「紅毛猩猩」的視角，描繪自己從印尼到台灣求學的過程，其中一幅畫周圍全是台灣黑熊，凸顯出紅毛猩猩的形單影隻，後作力超強！

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▲陳玉婷作品《故鄉》。

由文化部指導、今年新竹生活美學館在新北市板橋新住民家庭服務中心、桃園市新住民家庭服務中心、新竹市婦女館，各辦理5週繪本培力課程，以母國文化創作繪本，傳遞自己的故事。繪本擁有文學、藝術與教育價值，透過繪本創作，不僅激發新住民朋友的想像力與聯想力，記錄及抒發生活。

▲繪本課程讓新住民朋友以母國創作，傳遞自己的故事。此圖為釧有順作品《減醣飲食對身體健康的好處》。



在創作的成果當中，有學員用紅毛猩猩的視角，描繪她從印尼到台灣求學的過程，面對生活習慣、語言學習的文化衝擊，直到適應生活的種種，其中一幅圖是她初來乍到，畫面中一隻瘦小的紅毛猩猩，混入一群「台灣黑熊」裡，顯得格外無助與孤單。也有學員以故鄉成長的地方為主題，訴說著成長的回憶、對家人的思念。

▲朱莉菲作品《紅豆》。

「新住民及移工繪本創作成果分享會」讓更多民眾可以透過閱讀繪本，感受到異國的人文特色和生活風采，同時也更理解新住民與移工的生活、心路歷程。活動將於11月9日上午10時至下午13時，在桃園市新住民文化會館1樓館前廣場舉行。





▲林莉娜作品《三輪車》。

▲蔡美玉《伊洛瓦底江的故事》。透過繪本分享，讓我們可以更理解新住民與移工的生活、心路歷程。

新住民及移工繪本創作成果分享會

日期：108年11月9日（六）

時間：10：00—13：00

地點：桃園市新住民文化會館1樓館前廣場

地址：桃園市桃園區復興路135號