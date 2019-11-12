擅自切除患者子宮！美恐怖醫生「捆綁式手術」上癮　最多1天30台刀

▲ 帕瓦茲多次對患者進行不必要的手術。（圖／Western Tidewater Regional Jail）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州一名6旬男性婦產科醫生被控未經當事人同意，擅自切除多名女性患者子宮。聯邦當局指出，這名醫生在未經患者同意的狀況下進行切除輸卵管及子宮的手術，日前被捕。曾被他治療的患者紛紛擔心，他可能已經犯案上百次。

維吉尼亞州東區聯邦地區法院文件顯示，現年69歲的婦科醫生帕瓦茲（Javaid Perwaiz）8日被捕。此前聯邦調查局（FBI）對他進行長達1年的調查，發現他對毫無戒心的患者進行不必要的手術。

2014年1月起的4年間，帕瓦茲共為510名患者動手術，且其中42%以上至少動過2次手術。調查指出，他有進行「綑綁式手術」（bundled surgery）的傾向，包括腹腔鏡檢查及子宮擴刮術等，且每年都會對診斷出子宮內膜異位症的患者進行擴刮術。

美國廣播公司（ABC）報導，當局接獲一名疑似為醫院員工的人士檢舉，這起案件才曝光。根據起訴書，部分受害患者就是為了每年一次的手術前往醫院報到，沒想到卻接受她們事前毫不知情的手術。

其中一個案例顯示，帕瓦茲反覆詢問一名患者是否打算再生孩子。就在患者2014年找上生育專家後，帕瓦茲告訴她，她的2條輸卵管已經被燒成塊狀，導致她無法自然受孕。根據法庭文件，帕瓦茲未徵求她的同意便摘除她的輸卵管。另一個案例中，一名婦女預計接受卵巢接除手術，沒想到帕瓦茲連子宮都完全切除。

患者指控，帕瓦茲偽造病例以合理化不當的醫療程序，未採取侵入性更小的技術，曾經一天內動了30次手術，術後治療也有不當，導致3名患者受到永久性傷害，另有2名患者因此重傷危及性命。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。