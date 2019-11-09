火車癡漢6度伸狼爪…襲胸摸腿樣樣來！　法庭上瞎辯：我在睡覺

▲彭姓男子多次在火車上性騷擾女乘客，9月又再犯，法官認為他不知悔改，重判他10年有期徒刑。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

曾因在火車上襲胸女子多次進出法院的彭姓男子，被關後仍色性不改，9月再次於自強號上對鄰座女乘客上下其手，整個過程剛好被經過的清潔人員抓包。事後他為了卸責，還到廁所偷換衣服，但仍逃不出警方法眼。案經士林地檢署起訴後，士林地院依違反性騷擾法，判他10個月有期徒刑。可上訴。

據判決，彭男自2011年開始就因火車上襲胸侵犯女乘客，5度進出法院，但就算入獄多次至今仍色性不改。9月15日凌晨2時10分他從花蓮站上火車後，原本座位在第9車廂的他，卻走到第8車廂對一名正準備睡覺的女乘客伸出狼爪，摸她胸部2下。女乘客被騷擾後，嚇得趕緊向剛好經過的清潔人員求救，清潔人員立刻通知列車長協助處理。

彭男為了逃避責任，在列車長還沒到時，還自作聰明地跑進廁所把身上的白色換成黑衣，不料，整個過程全被附近乘客目睹並拍攝下來。警方獲報後，循乘客提供的照片特徵搜查，順利將彭男逮捕到案，全案經士林地檢署起訴。

法院審理時，被害女子表示，她當時在列車上熟睡，突然感覺右肩被撞了一下，醒來就看見旁邊站著一個人，但她沒有多想，便繼續滑手機，當她又再次入睡時，就感覺胸部被連續搓了2下，一睜開眼睛發現，襲胸犯嫌就是剛剛撞她右肩的男子，但此時色狼已轉身快步離開。

彭男接受檢方偵訊時否認犯行。他辯稱，當天沒有更衣，上車後都在睡覺，直到法官拿出同車乘客拍下的照片，以及花蓮火車站提供的監視器錄影畫面後，才坦承犯行。

據了解，彭男自2011年開始就因在火車上多次性騷擾女乘客被逮入獄。他某次乘車北上時突然興起，伸手對一名蹲在地上休息的女乘客抓胸，見女子不敢反抗，竟揉胸長達20分鐘，直到列車到站才停手，2017年1月搭乘自強號南下時，又因見鄰座女子身材誘人，沙鹿到彰化的途中一路伸手狂摸女子大腿，囂張行徑實在不可取。

法官認為，彭男惡行難改，一犯再犯，剛開始還否認犯行，見證據後才心虛默認，至今又未與受害女子達成和解，依違反性騷擾法，判他10個月有期徒刑。全案仍可上訴。

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