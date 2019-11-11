他打牌輸、身體變重都怪好兄弟作祟？　漫畫家十張圖看完秒懂這道理

▲雅哥芙談到有些朋友遇到不順的事，常問他是不是有好兄弟跟著，但不是什麼事都牽拖到好兄弟身上。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

圖文／雅哥芙

誰跟你們說

被好兄弟跟

就一定是在你背後的～

不要什麼事都牽拖到好兄弟身上！

有時候自己好好反省一下！

#說真的你覺得我唬爛 #講假你又覺得我騙你 #做人好難

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#把特殊能力用在對的地方

#所有靈異事件都是好故事

▲有朋友問雅哥芙最近走路會喘，身體很重時常很累，是不是被好兄弟跟，雅哥芙回他，朋友的狀況是「要減肥啦」。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲也有OL問隔壁男同事一直色瞇瞇的盯著她，是不是被跟，雅哥芙回她，好好說話，不要一天到晚說別人壞話。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲也有朋友不相信鬼神，認為就算在背後也不怕，雅哥芙回他，你背後確實沒什麼東西。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當朋友說自己為人正直時，雅哥芙說「因為祂在你前面」。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朋友瞬間安靜。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朋友叫他等一下，雅哥芙轉身離開。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朋友認為雅哥芙是在開玩笑的。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朋友問雅哥芙，你剛說什麼在我前面。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朋友再說一次，我前面沒東西呀，你到底在說什麼。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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※雅哥芙，連載漫畫家，相信「把特殊能力用在對的地方，所以靈異事件都是好故事」。本文經雅哥芙授權轉載，非經同意請勿轉載以免侵權。

►生火了！連我媽都用到發光