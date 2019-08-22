阿公過世…憨孫悔：不該放他鴿子去唱歌　「多說點不然祂之後聽不到」

▲朋友阿公逝世，雅哥芙陪他聊天的過程中，出現的對話。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

圖文／雅哥芙

其實當年

當下我真的沒有太大的感覺～

是直到多年後再想起時

我突然覺得很酸很酸～

請繼續往下閱讀...

#家人真的很重要

▲朋友當時向雅哥芙表示，後悔沒跟阿公過父親節。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聽了朋友的陳述，雅哥芙也覺得朋友不應該這樣對阿公。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朋友覺得自己事後抱怨也來不及了。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雅哥芙當時跟朋友說「沒關係」。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雅哥芙看到過世的朋友阿公，就站在朋友身邊。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朋友第一時間沒說話。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朋友眼泛淚光。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲放不下孫子的阿公聽見憨孫的內心話。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其他人還看了....

心酸！男孩殯儀館狂說對不起 一句「生病不能偷吃糖果」超催淚

※雅哥芙，連載漫畫家，相信「把特殊能力用在對的地方，所以靈異事件都是好故事」。本文經雅哥芙授權轉載，非經同意請勿轉載以免侵權。