冏很大！清大男女南庄研究蝴蝶　「鑰匙放置物箱」警助機車一路滑下山

▲清大2名研究生，到南庄山區研究蝴蝶生態，不慎將鑰匙放在置物箱內無法取出，遂報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹清華大學2名黃姓、蔡姓男女研究生，9日上午共騎1輛機車前往南庄蘇鐵化石區研究蝴蝶生態；不料在下午近3時左右，2人將鑰匙放在置物箱內無法取出，眼看天色漸暗便報警求援，所幸員警積極協助並順利返家。

苗栗縣警察局頭份分局南埔派出所表示，9日下午3時左右接獲民眾報案，稱在南富村蘇鐵化石區，有1輛機車無法發動，請求警方協助；副所長楊宗憲隨即前往處理，到達現場後發現黃姓、蔡姓2學生誤將騎乘之機車鑰匙放進機車置物箱內上鎖致無法啟動機車，經與黃男等人合力扳動均無法開啟置物箱。

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▲▼黃姓學生一路滑行下山，經警方找來鎖匠協助後，才將鑰匙取出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

楊員遂趕緊通知三灣地區機車行師傅前往協助，由於三灣出發至蘇鐵化石區路途遙遠，為避免長時間在山上等待，故由黃男騎乘機車由山上慢慢滑行至山下，警方則騎機車載蔡女在後方警戒並導引黃男方向，成功護送黃男等2人到南埔派出所與機車師傅會合，並由師傅成功開啟車廂拿取鑰匙，於傍晚順利返家。

據警方表示，這2名黃姓及蔡姓清大學生，共同騎乘機車由清華大學出發到南富村蘇鐵化石區附近做蝴蝶研究報告，返程時才會誤將機車鑰匙放進車廂內上鎖，一時不知所措，才會報警求援；所幸經警方積極協助才能安全順利返家。

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