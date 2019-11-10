好冷創新低溫！苗栗今晨11.7度「變天轉雨時間曝」　熱帶擾動可能生成

▲李孟軒提醒，今、周一幅射冷卻影響，清晨氣溫偏低。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（10日）東北季風影響加上「輻射冷卻」效應，許多測站都創下今年入秋以來新低溫，今晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的11.7度。氣象專家吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，菲律賓東方的熱帶海域其「海洋熱含量」高，本周仍有擾動生成的跡象。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今大致為多雲到晴天氣，僅東半部有零星降雨，各地日夜溫差大、早晚偏冷，今晨低溫約16到19度。根據氣象局觀測，自動測站方面，今晨新竹縣峨眉11.7度、新竹縣寶山12.1度、苗栗縣新竹畜試12.5度、花蓮縣鯉魚潭12.6度、苗栗縣大河、苗栗農改12.7度；人工測站方面，淡水15.2度、嘉義、馬祖15.8度、宜蘭16.2度，台北也只有17.5度。

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▼今晨各地冷颼颼。（圖／氣象局）

▲▼李孟軒說，今僅東半部有零星降雨。（圖／氣象局）



李孟軒提醒，周一依舊受到幅射冷卻影響，清晨氣溫偏低；今到周三（13日）各地為多雲到晴，下一波東北風增強是在周四（14日），低溫不會像這波這麼低，主要是北部高溫約降3度，雨區在迎風面北部、東半部，這天也是未來一周水氣最多的一天；周五（15日）、周六（16日）東北風影響，但水氣轉乾。

李孟軒說，未來一周溫度方面，周三之前，北部約16到27度，中部約17到29度，南部約19到30度，東部約18到27度；周四之後低溫回升，北部約18到26度，中南部低溫也回升1、2度。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周四底層鋒面快速掠過、東北季風南下，北台灣天氣轉變，氣溫明顯下降、有局部短暫雨，其他地區影響小；由於菲律賓東方熱帶海域「海洋熱含量」高，本周仍有擾動生成的跡象，但大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，直接侵襲台灣的機率極低，不過，終究何時發展成颱風？應持續觀察。

對此，李孟軒表示，的確可能有熱帶擾動生成，至於是否會成為颱風還要再觀察；但由於是在比較低緯度海面移動，應對台灣沒什麼影響。若屆時成颱，將是今年第25號颱風「風神」（Fengshen，大陸提供，掌管風的神）。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼吳德榮指出，歐洲模式模擬周四700百帕天氣圖顯示，菲東海域本周仍有擾動生成跡象。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）