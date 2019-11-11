外媒評選2019最佳手機排行　2年前的舊機款意外榜上有名

▲知名國外科技網站《Tom's Guide》認為，iPhone 11 Pro Max為消費者當前可購買到的最好的智慧型手機機款。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

市面上智慧型手機機款百百種，令人眼花撩亂，想要從中選擇一款手機並不容易。知名國外科技網站《Tom's Guide》每年皆會根據智慧型手機的功能、性能、相機及電池壽命等標準評選出當年度最佳的十幾個機款。今年以蘋果新機iPhone 11 Pro Max奪冠，而2年前推出的iPhone 8也意外地榜上有名。

根據《Tom's Guide》的排行，2019年最佳的智慧型手機排行為：

1. iPhone 11 Pro Max

2. Galaxy S10 Plus

3. iPhone 11

4. Galaxy Note 10 Plus

5. OnePlus 7T

6. Google Pixel 3a

7. Google Pixel 4 XL

8. iPhone XR

9. Moto G7 Power

10. LG G8X ThinQ Dual Screen

11. Galaxy S10e

12. iPhone 8

《Tom's Guide》認為，iPhone 11 Pro Max為消費者當前可購買到的最好的智慧型手機機款，其螢幕、A13 Bionic處理器及配備夜景模式的三鏡頭相機表現都相當優異，且iPhone 11 Pro Max也是目前電池續航力最強的iPhone機款，蘋果更在其盒裝中首度配備了快充頭。

排名第二的則是三星於今年2月推出的Galaxy S10+，《Tom's Guide》認為該機款的超聲波指紋感測器效果優異，相機、手機性能表現優秀，且電池續航力長，並支援反向充電，能為其他支援無線充電的小設備充電。至於排行第三的則是與iPhone 11 Pro Max同期推出的入門款iPhone 11，該機款售價便宜，但規格與iPhone 11 Pro系列相差無幾，非常值得入手。

值得一提的是，蘋果於2017年推出的iPhone 8竟意外佔據排行第12名。《Tom's Guide》認為，無論消費者是想購入一款供孩子使用的手機還是討厭大螢幕機款，亦或是想以更便宜的價格輕鬆使用iOS 13，iPhone 8皆是一個很好的選擇。目前該機款在蘋果官網要價僅1.59萬元起，在這個價格範圍內，支援無線充電的iPhone 8可說是相當實惠。

觀察榜單，Google於今年5月推出的平價機款Pixel 3a排行竟在上月推出的Pixel 4 XL前面，而同為平價機款定位的三星Galaxy S10e同樣榜上有名。不過，整個榜單的12名次中，光是蘋果與三星即佔去7個名次，而近來出貨量成長幅度最大的華為及其他的品牌如Sony、華碩等則是一個都沒上榜。

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