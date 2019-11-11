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【英語多益通】收藏外語證照的「無國界譯師」如何精通十國語言

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文／林郁宸

許多人都有收藏的習慣，有人收集郵票、專輯、書籍等，而有些人則喜歡收集語言。身為一名醫師、又是多國語言學習專家，至今接觸過的語言超過20餘種，更同時擁有英文、日文、韓文、法文、德文、西班牙文、義大利文、瑞典文、捷克語、俄文共十國的語言檢定證照，這些歷程便已令人嘖嘖稱奇，更驚艷的是，他的多語言學習路，是大學後才開始的。

▲廖誼安認為，想學好一門語言，熱情和興趣是能否堅持的關鍵要素。（照片提供／廖誼安）

▲廖誼安認為，想學好一門語言，熱情和興趣是能否堅持的關鍵要素。（照片提供／廖誼安）

興趣使然 多語學習路萌芽

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他是廖誼安，比起他的名字，更為人所知的是他創辦的部落格及粉專「無國界譯師」，身為一位語言重度著迷者，他曾在自己發表的文章中幽默地寫著，因為當不成無國界醫師，只好先當當無國界譯師。

在因緣際會下，他加入了台灣大學的多國語言交換社，認識了許多同樣熱衷於學習各國語言的同儕，他的多語學習路自此萌芽，爾後更常利用到海外念書或旅遊的機會廣泛到各地學語言，其中不乏諸多冷門語言，如捷克語等。

考慮到往後醫師職涯鮮少有空檔出國旅遊，廖誼安希望自己能把握每次機會將語言學得更確實，只要有空檔，就是他學語言的時間，而他的學習工具也與常人無異，多半是從書籍、新聞廣播、戲劇下手，再輔以母語教學課程、語言交換等方式加強訓練。

一路走來，他始終抱持對語言的熱情，即便手邊已擁有十種語言證照，他仍持續努力提升對各國語言的熟悉度、希望能不斷向上刷新語言程度。他形容自己學外語是定錨式學習，通常會以考試為目標或停損點，比如學英文時考TOEFL iBT，學日語則考JLPT，「考試與證照就像檢測自我的標準，可藉機了解自我程度和不足。」他接著舉例，如果這個月報名義大利文檢定，接下來三、四個月他便會規定自己專注學習這門語言，將廣播、書籍、影片等全數換成義大利文，融入情境，學起來更得心應手。

至於許多人學兩種以上外語常面臨的瓶頸：往往學好一門外語後，便忘光了另一門，該怎麼解？「通常會忘記是代表前一門語言學得還不夠穩固。」他以歐洲共同語言參考標準（CEFR）說明，學語言時容易忘記通常都是未達到C1 程度、還無法自由運用的，想達到C1 以上程度靠的是時間的淬煉、興趣與熱情的維持，語感的累積沒辦法速成，只能靠持之以恆。

開線上課程 藉語言學習觸及更多人

他的多語學習經驗也開始觸及許多人，不僅受邀到各場合演講，還被線上學習平台相中，多次邀請他針對多語學習法開課，起初他想，這類課程和坊間語言課程全然不同，應該不會有人感興趣，但去（2018）年在Yotta開設《快速從零學好新語言》的成果卻意外的好，原預期至多400人捧場的課程，竟有近1400人購買。

會說多國語言，也替廖誼安的生活增添許多有趣經歷，甚至有機會結交不同國家的朋友，他分享，在國外念書常遇到因語言相同、外人難以打入的小圈圈，但他在德國修碩士時便因會說捷克語，而常受捷克及斯洛伐克同學之邀加入課後party，更是活動中唯一的亞洲面孔。諸如此類的經歷經常上演，他也常Facebook上與粉絲分享自己在日常中擔任雙向翻譯的互動經驗，笑說自己就像是個無國界工具人。

在工作上亦同，廖誼安認為，對強調國際化的工作單位而言，同時會許多世界主流語言，便有機會為自己爭取機會。「尤其醫師這種較接地氣的工作，會說多國語言更吃香。」他舉例，像發展海外醫療的慈濟醫院，國外發生天災常需第一時間前往救援，對非英語系國家來說，如果會說當地語言，便不需透過翻譯。

過去在慈濟醫院工作時，擅長多國語言的廖誼安便常被指派接待外賓、翻譯，「印象最深刻的是有次來自烏克蘭的外賓到院參訪，須以俄文向對方解釋醫院創辦理念、院內骨髓銀行系統的運作等，是十分特別且有趣的經驗。」

直至現在，即便身處英國從事研究工作，他依舊會撥空利用語言交換練外語、維持語感；工作時也會把握機會與墨西哥同僚講西班牙文，他笑說，「許多醫學名詞過去只學過英文，自學語言時也很難學到醫療用語，與對方用西班牙文對話的同時，也可了解這些專有名詞如何表達。」

對於未來，廖誼安期望自己能秉持著一貫的熱忱，盡力將目前接觸過的語言學得更精實，能在工作上流暢的溝通、使用，並持續深究精神醫學。

About 廖誼安
出生：1987年
學校：德國慕尼黑大學精神醫學科博士候選人
經歷：德國馬普精神醫學所研究員、台北慈濟醫院一般科住院醫師、台北榮總實習醫師
學歷：德國哥廷根大學神經科學碩士、陽明大學醫學系
檢定證照：英文（TOEFL iBT 110分）、日文（JLPT N1）、韓文（TOPIK 6）、法文（DALF C2）等十種語言證照

本文經授權轉載自《English Career》No. 69

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