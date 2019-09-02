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【英語多益通】中英文夾雜Wrong了嗎？一起來解析「晶晶體」

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▲▼李晶晶出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

▲ 李晶晶出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

文／李海碩

最近又重新登上熱門話題的「晶晶體」到底是什麼？愛學英文的你，還不知道就落伍了！晶晶體就是中英文夾雜的句子，源自2016年首都客運千金李晶晶（Crystal Lee）接受時尚媒體採訪時，談話中大量使用「真的很amazing」等中英文夾雜的語句，網路上便開始將這種表達方式稱之為晶晶體。

中英夾雜有學問？淺談Code Switching

請繼續往下閱讀...

其實，在語言學的世界裡，晶晶體早已是被研究多年的領域了。在語句內穿插不同語言的行為表現，語言學有個專有名詞叫「語碼轉換」（code-switching），是學習語言中相當重要的過程，有時也是很好的跨語言溝通策略喔！

原來，對非母語的語言學習者來說，適時地轉換語碼，讓初學者能夠避開較困難的部分，有助於學習者更完整地表達自己的意思。

code本來的概念是「碼」，另一個code目前最常見的用法是code（程式編碼）、coding（寫程式）。例如「你是做什麼的？」「我是寫code的。」只要聽到「寫code」，大家都會知道你是程式設計師，而不是創造密碼的人。

Coding and robotics courses are very popular among international schools nowadays.
（程式編碼與機器人課程現今在國際學校中都很流行。）

職場穿著規範dress code

多益測驗中比較常聽見或看見dress code，服裝的密碼，意思就是服裝規範。在國際職場溝通情境中，基本需要知道的有formal（正式服裝）、semi-formal（半正式）、smart casual（半正式休閒）、casual（隨性）等。

需要特別注意的是，smart casual是比casual更為正式的打扮。若想參考相關穿著方式，可以上Google使用圖片搜尋，再加上自己的性別，例如「smart casual, man/woman」，便可以找到範例。而除了dress code之外，表達「衣著」還有一個更正式的用字則是attire。

What is the proper attire for a banquet?
（晚宴的適當衣著為何？這是很正式的說法，以下是隨性對朋友說的例句）

What should I wear to the banquet tonight?
（我今晚該穿什麼去晚宴？）

What's the dress code for the banquet tonight?
（今晚晚宴的服裝規定是什麼？）

專業溝通中的Code-Switching

在職場或學術情境中，有時需要用到一些英文專有名詞，若翻成中文可能會造成誤解，這時也可能會出現中英文夾雜的溝通語句。以下除了舉出常見例子，也提供全英文的表達方式作為參考。

中文：根據昨天會議討論結果，記得更新一下deadline（最後期限）。.
英文：Please update the deadline for each item mentioned in the meeting yesterday.

中文：您好，我來check in（辦理入住手續）了。
英文：Hello. I’m here to check in.

中文：我下周要報五篇paper（論文）。
英文：I will present five papers next week.

中文：教授明天要跟我meeting（進行學術討論）。
英文：The professor will have a meeting with me tomorrow.

這些用法不但很常用且約定俗成，更有精準表達的獨特意義。例如與教授meeting，就是要確認學習與研究的進度，而不是單純的討論。你是不是也發現，中英夾雜有時也能讓溝通更直接、有效率呢？下面讓我們來試試幾題多益閱讀模擬試題，牛刀小試一下吧！

【多益模擬試題】

1. What's the attire for the ____ tonight?
(A) boutique
(B) banquet
(C) bouquet
(D) benefit

2. We need to work extra hours in these two days to ____ the deadline for the project.
(A) meet
(B) delay
(C) create
(D) postpone

解析：
1. 正解為(B)。題意為「今晚晚宴的衣著為何？」(A)、(B)、(C)為常見的混淆用字。(A)為精品店，(B)為宴會，(C)為花束，(D)的意思則為利益，與題意不符。由於題幹中提到attire（衣著），故應選(B)晚宴。

2. 正解為(A)。題意為「我們這兩天都需要加班，以趕上專案的最後期限。」趕上最後期限的用法為meet the deadline。(B)與(D)都是延遲，(C)是創造，語意皆不合適，故應選(A)。

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