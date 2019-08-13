　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【英語多益通】通靈少女不再通靈！變身棒球裁判還走進聯合國總部

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／陳胤祖

劉柏君，也許你對這個名字感到陌生，但如果講到HBO Asia的首部中文影集《通靈少女》，也許你就有印象了。她正是影集主角——通靈少女謝雅真的原型，同時也是這部劇的文化顧問。然而，貼在劉柏君身上的標籤絕對不只有「通靈」兩個字，如同她有別於一般人的特殊體質，她人生的每一段經歷和轉折，也都充滿奇幻色彩。

▲追求目標總會遇到困難或感到無趣，但劉柏君認為，懂得自律是過程中必須負起的責任。（圖／賴亭宇攝）

▲追求目標總會遇到困難或感到無趣，但劉柏君認為，懂得自律是過程中必須負起的責任。（圖／賴亭宇攝）

除了是「仙姑」，她還是台灣第一位棒球女性主審，接連在去（2018）年被《富比士》雜誌評選為全球體壇最具影響力女性第19名、今年更獲頒國際奧會女性與運動獎；是翻譯，不只為靈界翻譯，也在棒球賽事上為國際球隊翻譯；是作家，著有《靈界的譯者》系列書籍；是社會工作者，在勵馨社會福利事業基金會新北物資中心擔任專案經理；同時，她還是一名伊斯蘭教徒。

請繼續往下閱讀...

熱愛棒球萌生當主審念頭 卻受盡歧視

儘管在他人眼中擁有十八般武藝，諸多傑出資歷更是難掩她的不凡，然而個性低調的劉柏君卻說：「其實我們都一樣。人生就是要走過一連串的困境，我也有很辛苦、必須面對困難的時候。」強調成功背後的努力不應受到忽視，同時也希望努力的過程別忘了照顧自己，這正是她在《靈界的譯者》系列新書想對讀者說的話。

頂著台灣第一位女性棒球主審的頭銜，光看字面也許覺得沒什麼了不起，但在棒球的世界裡，卻存在許多性別歧視和霸凌，能成為實際執法主審屈指可數。在棒球場上「男女不能坐同一張椅子，這也不過是這十年之內發生的事，很難想像吧！」這些遭遇即使說過無數次，每每再提起，劉柏君仍有些義憤填膺。

但因有著一顆熱愛棒球的心，讓她即使在面對巨大阻力，終能堅持下來。追溯劉柏君這麼熱愛棒球的起點，她回憶：「我從國小開始就跟爸爸一起玩棒球。」不只是運動本身的樂趣，對於劉柏君來說，棒球也乘載了兒時那段親子之間彌足珍貴的親密時光。憑著這股熱愛，劉柏君的觸角從單純的玩棒球，延伸到後來幫忙募球具給偏鄉的孩童，以及辦育樂營當志工。

她還當起了棒球裁判和國際球隊翻譯。自認手掌不夠大、不適合作為選手投球，劉柏君決定投入棒球裁判的工作。然而，「一開始便遇到反對女性擔任裁判的前輩，甚至要我不必參加研習完後的測驗，理由竟是沒有人要用女裁判。」但她拿出收據堅持說：「我付了報名費，你就得讓我把測驗考完。」

就算通過了測驗，也站了棒球壘審，卻遲遲沒有機會擔任主審；總有人用各式各樣的理由試圖「勸退」她，甚至還有人指著一副主審護胸對她說：「妳看到這個護胸嗎？它從來不是為女人設計的。」對此，劉柏君更曾在著作中坦言：「我幾乎要說服自己：『女生當壘審就好。』」

▲劉柏君（左）經常為國際球隊擔任翻譯，或赴國際裁判學校研習。（圖／劉柏君提供）

▲劉柏君（左）經常為國際球隊擔任翻譯，或赴國際裁判學校研習。（圖／劉柏君提供）

擔任翻譯 國際球隊成為精神導師

所幸，在2007年擔任世界盃棒球賽澳洲國家隊翻譯時，劉柏君深受澳洲隊教練和球員的鼓勵，繼續堅持下去。她說：「應該是他們文化比較開明的關係，他們覺得這件事（指女性當主審）沒什麼。」在擔任裁判打死不退一年後，經由乙組棒球聯盟裁判長洪夙明的提攜，劉柏君才終於獲得擔任主審的機會。

與國際球隊的交流經驗，對劉柏君的人生產生深遠影響。她曾在2009年紐約洋基隊來台時擔任隨隊翻譯。「當時我還只是默默無聞的小裁判，但洋基隊知道了我的遭遇和目標，給了我一些建議，這些忠告一直影響我到現在。」那就是「健康和態度」。

「如果決心要當一名裁判，就要先照顧好自己的健康。」不能酗酒、抽菸，也不能騎摩托車，因為會增加健康風險；裁判要有好的體能，所以還要做重量訓練。她特別建議年輕人要養成運動的習慣，自己容易專注、學習表現更好、有更多力氣做更多事，都是運動帶來的好處。「我可以早上5點起床去比賽，中午吃完飯、洗個澡，再工作到晚上10點，這樣我才能同時兼顧裁判和工作。」劉柏君還認為，少子化的世代，與他人團體合作的機會相對較少；打球的團體運動，可以了解如何與喜歡的人良性競爭，向討厭的人學習、合作。

態度則是「要把自己視為專業的裁判，即便其他人都看輕自己，也要告訴自己：我是專業的。」這讓她在往後的每一場比賽，對於該穿好的制服、裝備，一點都不馬虎。此外，不只在球場上誠實，平時與人相處也要誠實，如此才能讓選手相信自己是一位正直的裁判。

至於為什麼想當翻譯，劉柏君笑了起來，說這是一個「不知羞恥」的故事。當時，中華民國棒球協會正缺翻譯，喜歡棒球的她投了履歷，卻因沒有相關學歷、資歷，接到一通「謝謝下次再聯絡」的電話。「我說『等一下，我很熟棒球規則，不然你現在考我中翻英、英翻中。』」不敵劉柏君的積極，對方在電話中測試幾句，沒想到聽完以後，就同意錄用了。

除了為國際球隊翻譯，劉柏君還曾兩度赴美國裁判學校研習，今年獲頒國際奧會女性與運動獎，在聯合國總部用英語演說時，不帶稿上場，相當霸氣。而她的好英語，學生生涯就看得到。「從國中開始，國文和英文一直是我很大的優勢。」她說，英語是平常就可累積的能力，考前不但不用特別準備，還成為她日後寫作、演講的厚實基底。

也曾迷惘過 選擇投資「帶著走的能力」

也因曾有很長一段時間是「職業靈媒」，放學後沒有時間溫習功課，劉柏君只能利用課堂之間的下課時間念書。高中到大學期間，她每天一定會空出十幾分鐘的時間，拿一本空白筆記本，抄寫課本或雜誌上的英文字句。「英文要好，單字很重要。」劉柏君比喻，單字就像蓋房子的材料，房子要蓋得好，就得先有這些材料。

對學語言非常感興趣的她，升上大學和研究所，還學過日文、德文、阿拉伯文等；即便程度已相當不錯，劉柏君依然跑去補習班補英語。她認為，英語溝通有分程度，以嘔吐為例，「vomit」跟「throw out」，就有文雅與否的差別，「總不能在聯合國致詞時用throw out吧！」

劉柏君說，高中以前因為靈媒的身分沒辦法好好念書，大學以後的她很認真、很珍惜。大學四年大多在探索自己想要什麼，當自己迷惘的時候，就會培養像語言這類就算隨時代變遷仍可帶著走的能力。

一旦清楚目標，劉柏君總是勇於追求。不過，即使是自己很喜歡的事物，在追求的過程當中，也難免會遇到困難或感到無趣的時候。「這是必經的過程，我們無法只選我們要的。」她以「吃飯不能挑食，身體才會健康」為喻，鼓勵正在追夢的年輕人，要懂得自律，這也是達成目標必須負起的責任。

About 劉柏君
出生：1979年
現職：勵馨基金會新北物資中心專案經理、玄奘大學宗教與文化學系兼任助理教授級專業技術人員
學歷：政治大學宗教研究所碩士、台北大學社會工作學系學士
獲獎：2019年獲頒國際奧會女性與運動獎、2018年受《富比士》雜誌評選為全球體壇最具影響力女性第19名、2017年獲選美國國務院「全球女性運動領導人計畫」
著作：《靈界的譯者：從學生靈媒到棒球女主審的通靈之路》及系列著作、《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》、《Safe & Out堅持。與自己對決的勇氣：那些棒球教我們關於挫敗與態度的故事》（合著）

延伸閱讀》和洗頭妹聊天練口說！黑手阿北善用街頭智慧自學三國語言

ET快訊
媽扛房貸+全家開銷「6萬月薪噴光」　爸年賺200萬...0支
快訊／洪慈庸宣布退出時代力量！全黨僅剩2立委
男抱6箱「搬N趟狂掃」　他逛好市多看傻：那麼好吃？網推爆Q又
快訊／洪慈庸傳將宣布退出時代力量！16:20召開記者會　

關鍵字：多益,TOEIC,通靈少女,劉柏君,棒球,聯合國,球隊翻譯, 國際奧會女性與運動獎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「工具人大覺醒」拒絕再當免費司機　女方碰壁秒爆氣：拿你好處就要喜歡你？

住汽車旅館！換3房遇7怪事　退房後…老公爆「有人和我拉門」網嚇壞

趁雨小衝麥當當！騎一半「整包掰了」地獄神展開　高雄妻淚：阿北阿~

月底開放！台鐵花蓮新站砸9億整修　「洄瀾鯨奇」就像走入海底

優人神鼓設備遭火襲損失千萬　雲門、蔡瑞月等藝團也曾遭祝融

【英語多益通】通靈少女不再通靈！變身棒球裁判還走進聯合國總部

華航更改機師升轉訓規定！　「考核未過恐被降職、資遣」

桃機飛香港35航班受影響　旅客出發前籲請再三確認

歲數逢9！衰妹連出2車禍...拜拜路上車拋錨「怕到信了」：怎度過剩下9個月

竹市公立高國中小班班有冷氣　電力系統改善30校年底可望完工

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

「工具人大覺醒」拒絕再當免費司機　女方碰壁秒爆氣：拿你好處就要喜歡你？

住汽車旅館！換3房遇7怪事　退房後…老公爆「有人和我拉門」網嚇壞

趁雨小衝麥當當！騎一半「整包掰了」地獄神展開　高雄妻淚：阿北阿~

月底開放！台鐵花蓮新站砸9億整修　「洄瀾鯨奇」就像走入海底

優人神鼓設備遭火襲損失千萬　雲門、蔡瑞月等藝團也曾遭祝融

【英語多益通】通靈少女不再通靈！變身棒球裁判還走進聯合國總部

華航更改機師升轉訓規定！　「考核未過恐被降職、資遣」

桃機飛香港35航班受影響　旅客出發前籲請再三確認

歲數逢9！衰妹連出2車禍...拜拜路上車拋錨「怕到信了」：怎度過剩下9個月

竹市公立高國中小班班有冷氣　電力系統改善30校年底可望完工

比倒讚嗆韓國瑜「亡國佬」！　陸籍男發文再出招：我是在嗆親中賣台派

專訪／李玖哲拒誘惑：早晚都說我愛妳　浪漫宣示相馬茜「最愛她這點」

打掃驚見牛頭梗大爺睡姿！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人吧？？

傳816發動銀行大擠兌！港今年GDP被砍至「0」...居四小龍之末

雷神弟說話了！　10年感情結束「只希望麥莉幸福」揭心聲

韋安／郭台銘能抵抗總統的「權力魔戒」嗎？

華聞快遞／上半年河北全省高新技術產業增加值同比增長15.4%

「工具人大覺醒」拒絕再當免費司機　女方碰壁秒爆氣：拿你好處就要喜歡你？

小賈斯汀、海莉終身大事延三次！　「登記週年倒數」婚禮時間曝光

雪羊視界／為「富士」而來的朝聖之旅

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：..

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨..

西南季風進台灣！中南部10天豪..

快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

即／「台南大灣游泳」網灌爆求放..

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看..

台南大雷雨　水淹到人孔蓋浮起來

員工切蔥！主廚一瞥垃圾桶　整片..

內湖親子餐廳40份套餐被惡意棄..

幫煮「3種泡麵加蛋」！網清一色..

買飲料付200元紙鈔！超商店員..

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數..

更多熱門

相關新聞

關西國小葉弘仁　棒球最佳工具人

2019年五月中旬新竹縣少棒聯隊參加「華南金控盃全國少棒錦標賽」，以2勝2敗獲得第七名，其中新竹縣少棒聯隊葉弘仁同學更獲得選訓委員青睞，獲選為國際棒球總會於七月底在台南舉辦2019年第五屆U-12世界盃棒球賽中華隊國手，更是不負眾望，順利拿下冠軍。

表弟張奕一軍首勝　陽耀勳：厲害

推文惹議　外交部：聯合國誤導國際視聽

抵制名單+1　托福報名標中國台灣

統一花蓮主場終戰　瑞安首對冠猛

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面