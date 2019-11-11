1年不到偷72次得手20萬！　雙北「咖啡廳慣竊」栽了

▲台北市刑大肅竊組日前逮捕身涉多起竊案的陳姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市刑警大隊11日上午宣布破獲橫行雙北地區的「咖啡廳慣竊」陳姓男子（50歲），警方指出，陳嫌常出沒速食店、咖啡廳專門選擇落單民眾上廁所、點餐時竊取財物；台北市警方2019年陸續查獲72案，警方收網發現陳姓男子另涉10多起同類行竊案、且得手金額超過新台幣20萬，專案小組監控陳嫌犯案動線後監控逮人。

▲慣竊陳姓男子下手前會先觀察店家動線，趁業者忙碌時下手行竊。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警方指出，陳男習慣偽裝成消費者，趁業者、顧客忙碌時下手行竊；日前才在士林夜市故技重施偷走某店家6萬元，台北市刑大肅竊組成立專案小組，鎖定陳嫌經常出沒的捷運地下街商家、麥當勞、星巴克等速食店，幹員鎖定陳男後並不表明身分，耐心跟監到他出手行竊時才當場逮捕，本案破得相當漂亮。

▲台北市刑大肅竊組日前逮捕身涉多起竊案的陳姓男子，並起出部分贓款、被害人金融卡等證件。（圖／記者張君豪翻攝）

根據台北市刑大肅竊組統計，台北市2019年1至10月，汽車竊盜發生數與去年同期比較已減少37.8%，機車竊盜發生數減少49.49%。住宅竊案目前已破獲住宅竊盜403件，移送犯嫌339人，住竊破獲率與去年同期比較增加7.27%，破案率微幅上升。

北市警方藉本案呼籲民眾，若在外旅遊或餐廳用餐、商場購物遇有人潮擁擠時都需提高警覺，注意隨身攜帶財物，包不離身，若發覺身旁有可疑之人立即撥打 「110」報警，勿讓竊賊有機可乘。

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