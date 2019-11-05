與女警口角後…老婦一次收到6張罰單！懷疑「唆使檢舉」　南警回應了

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社團PO文指控台南市警五分局李姓女警，因家中狗狗大便之事與鄰人農婦發生糾紛，並唆使家人拍下農婦未戴安全帽騎車照片向白河分局檢舉，讓農婦收到6張交通罰單，此文一出引起網友論戰，網友大多認為只要有違規事實並舉證，警方依法開單尚合理，五分局警方表示PO文查非事實。

▲有網友PO文指控台南市警五分局李姓女警有對老婦人言行不佳及檢舉交通違規一事，五分局督察組調查PO文並非事實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有網友PO文指出，家住後壁區菁豐里崁頂部落，人在台南市警五分局服務的李姓女警，由於家中飼養的狗狗，經常到別人的菜園大便，讓菜園的老農婦工作時踩到，因此向狗主人李姓女警抱怨，雙方發生口角，年紀輕輕的女警竟然怒罵年近80的老農婦，還唆使家人每天在同一地點，拍老農婦騎機車未帶安全帽下田工作的照片，分別寄到白河所、東山所與東原所檢舉，一次開了6張罰單，其中還有2張罰單是同樣的時間地點，由人不在現場的東原所何姓警員開了「騎機車未戴安全帽」、「轉彎未使用方向燈」、「不依規定駛入來車道」共3項違規事實。網友質疑，「一般正常的警察會如此欺負老農嗎？同一時間地點輕微違規，會開到兩張罰單三項罪名嗎？這種交通裁罰方式，沒有違反比例原則嗎？這種員警的養成教育合格嗎？」

PO文一出引起網友議論，有網友說：「罰單上寫民眾檢舉！如提供影像證明違規事實明確，警方只能依法舉發！」「這指控連名帶姓甚至連單位都寫明，希望原po能夠持有有效證據證明您的舉證，要不很有可能會吃上官司」、「現代的警察素質越來越高，不會故意到農村偏僻地區抓下田工作的老農未戴安全帽，如果碰到有此情形，有時也會給予規勸告誡，不一定會開罰單」、「這要好好的請選區議員去了解」、「女警的工作跟這件事有什麼關係？」、「拜託不要倚老賣老，被開單的這些違規，都是老年人車禍肇事嚴重的原因，違規就違規，跟年紀有什麼關係？」、「是公報私仇，有牌流氓；還是為了民眾安全，努力開單？ 同時間連續開罰是否可申訴？」、「很多鄉下人都這樣使用機車，想轉彎就轉彎想逆向就逆向，沒戴安全帽滿街跑的一堆，只是這對老夫婦較倒霉，遇到惡霸鄰居警察，很明顯是被整了」、「沒有證據就想帶風向啊？這麼多紅單只證明自己是違規魔人啦，鄉下就能隨便違規是什麼邏輯？」大部分網友多支持只有違規事實明確，警察可依法告發開單。

台南市白河分局交通組組長李正鏞 PO文指出，有關檢舉交通違規一事，查檢舉人向台南市警察局交通大隊交通檢舉信箱提出檢舉，經審核檢舉違規事項符合道路交通處罰條例第7之1條規定，且附有影片及相片佐證，事證明確，白河分局依法舉發符合程序。另外網友所提及同一時間地點舉發部分，由於違規項目不同，因此沒有重複舉發問題。白河分局呼籲大家遵守交通規則，以維護用路人行車安全。

台南市警五分局督察組長黃胤銘則表示，有關反映李姓女警言行不佳及檢舉交通違規一事，五分局調查女警平日租屋在外，住後壁區是其家人，女警確實並無對老婦有不當言語、也無唆使檢舉情事，且民眾只要檢舉交通違規，警方就必需依法處理，並無執法上的問題，也還女警清白。

修圖修到厭世！這款CP值很可以