億萬富翁不讓兒靠爸！他空手離家求職被打槍60次　一頓飯17元買不起

▲ 德拉維亞到高知自力更生。

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度億萬富翁沙維吉（Savji Dholakia）是一名鑽石商人，在蘇拉特擁有一家價值60億盧比（約新台幣25.6億元）的公司，業務遍及全球71個國家，曾因把汽車及房子當成獎金送給員工而登上頭條。他不僅對經商很有一套，還為了讓含金湯匙出生的兒子學會獨立，說服他離家到高知打零工一個月，像普通人一樣，在現實生活中掙扎。

2016年時德拉維亞（Dravya Dholakia）21歲，正在美國攻讀MBA學位，回印度享受假期時卻在父親的說服之下，僅帶著3件衣服和7000盧比（約新台幣2 980元）到港口城市高知。

沙維吉開給德拉維亞3個條件，「我告訴我兒子，他必須靠工作賺錢，但不能在同一個地方工作超過一星期；他不能倚靠父親的身分，不能使用手機和他從家裡拿的7000盧比。我想讓他了解生活、了解窮人是如何努力找到工作與努力賺錢。除了經驗以外，沒有任何一所大學能夠教會你這些生活技能。」

▲ 沙維吉是印度有名的富商，家族成員都必須遵循傳統，遠離奢華的生活一段時間。（圖／翻攝自臉書／Savji Dholakia）

德拉維亞接受父親的挑戰，決定去他不熟悉且語言不通的地方，在那裡找一份工作。 沙維吉提到，德拉維亞決定去高知，因為當地人多使用他不會的馬拉雅拉姆語，不常用印地語。但他完全不知道自己抵達後會發生什麼事。

德拉維亞向雇主謊稱，自己是一名來自貧苦農民家庭的學生，「我有整整5天沒有工作，也沒有合適的地方住。我很沮喪，這裡沒有人認識我，我被拒絕了60次。我在這幾天內明白了什麼是被打槍和工作的價值。」

連番被打槍後，德拉維亞首先找到一份麵包店的工作，接著擔任客服員或到鞋店、麥當勞工作，一個月賺了4000多盧比（約新台幣1703元），「我過去從來不擔心錢的問題，但現在我只能勉強吃得起一頓40盧比（約新台幣17元）的飯；每天還得花250盧比（約新台幣106元），才有一間小屋可以住。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。