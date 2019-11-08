印度女挺「18kg大肚」痛了7個月！　醫取106cm巨型囊腫傻了

Surgeons in India have removed a gigantic tumour weighing 40lbs (18.1kg) from a woman’s ovary.



Kavita Kalam, 38, went to hospital with severe stomach pain and told doctors she was struggling to breathe.



Medics conducted an array of tests and found she … https://t.co/J9iQhbVRiJ pic.twitter.com/ARJ1UoBzbS — Newsypeople (@newsypeople) November 4, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

印度女子卡維塔（Kavita Kalam）腹痛長達7個月的時間，不過因為經濟上有困難，一直到近日出現呼吸困難的症狀，才在村民的協助下湊到錢就醫；檢查結果得出，她的肚子裡面有一個長達106公分、重達40磅（約18.1公斤）卵巢囊腫，若是不及時取出，很有可能會造成患者的腹部破裂。

根據《太陽報》報導，這起病例發生在印度的沃達（Wardha），現年38歲的卡維塔幾年前失去了丈夫，導致她沒辦法負擔醫療費，才放任肚子痛了7個月之久還不就醫；同村的村民在發現她出現呼吸困難的症狀後，先將她帶進醫院檢查，再籌出55英鎊（約2200元台幣）的錢，讓她放心能夠看醫生。

醫護人員在對卡維塔進行檢測後表示，患者到院時肚子有一個巨大的腫塊，比懷孕期的肚子還要大，並發現裡頭有一個長達106公分、重40磅的卵巢囊腫。婦產科醫生Arpita Jaiswal Singam則說，這是他在手術中見過最大的囊腫，佔據了患者腹部的95%，由於囊腫太大，手術也十分具有挑戰性，並且很難在腹腔沒有積液溢出的情況下進行切除。

最麻煩的是，因為卡維塔不適合做全身麻醉，在經過討論後，醫生決定只進行部分麻醉，並且手術開到部位也僅限於肚臍的部分；另外，患者的卵巢已經跟囊腫長在一起、輸卵管變細，所以在手術中很有可能會陷入危急生命的休克狀態，並導致器官衰竭。

報導中只指出，醫生最後從恥骨上方2公分的腹部肚臍處切開，並在有限的空間中取出大囊腫，手術最後成功結束；醫生也說，如果無法及時將囊腫切除，卡維塔的腹部很有可能會破裂，現在患者得復原十分良好，食物的攝入量也漸漸在增加之中。