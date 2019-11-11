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打造無毒廚房！使用不沾鍋切記5重點　清潔劑也要留心

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網新中心／綜合報導

台灣過去發生的塑化劑事件，提高了民眾對食品安全的重視，但你知道嗎？從一個家庭的食安重鎮──廚房，就藏有許多你所不知道的小毒，在食物烹調、儲存、廚具的清洗過程中的疏失，都可以會造成身體的傷害，就讓「毒物教母」譚敦慈教你如何避免將毒素吃下肚！

▲▼譚敦慈教你打造無毒廚房　使用不沾鍋記這5點。（圖／記者謝承恩攝）

▲廚房是一家大小的三餐來源，衛生更不能馬虎。（圖／記者謝承恩攝，以下同）

每個廚房幾乎都備有一支不沾鍋，不但省油、好清洗又不沾附食物，但過去不沾鍋也被爆出塗層的全氟辛酸（俗稱鐵氟龍）一旦釋出於食物中，會引起內分泌系統損壞。林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，沒有不能用的鍋子，但要正確去使用，在選擇和保養上可以注意幾點。

使用不沾鍋的5大要點

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1.包裝完整，鍋子不外露

不沾鍋不會選擇沒有外包裝，或者是鍋面接觸到空氣的，譚敦慈分享自己曾經去買鍋子，就看到有人看貨架上垂掛的鍋子，常會有人用手指往鍋面試探性的刮一刮，這是非常危險的，不沾鍋很怕刮傷，一刮傷就會有毒物質釋出。

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2.不要買來路不明的鍋子

有的家庭一天三餐都在開火煮飯，使用的頻率很高，一分錢一分貨，不要隨便就到夜市買了來路不明的鍋子，烹飪過程容易釋放有毒物質或掉漆，損壞之後也沒有維修和保養的服務，用的很不安心。

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▲▼譚敦慈教你打造無毒廚房　使用不沾鍋記這5點。（圖／記者謝承恩攝）

3.不沾鍋不要乾燒

原理很簡單，因為鍋子空燒會使鍋子表面太高溫而使塗層脫落或起化學變化。

4.避免中式調味料和尖銳食材

中式料理的調味料不適合進去，如番茄醬、醋、白酒、奶油，這些物質放到不沾鍋裡面會加速鍋面塗層的碰壞，另外還有一些尖銳的食材，如雞翅、蛤蜊、魚刺，在烹飪的時候也要小心刮傷與碰撞，事前要把魚刺、魚鰭剪掉，或者在翻魚的時候不要貼著鍋面翻，如果要增添風味，可以等煮好之後盛到盤子上調味。


5.不爆香

不要拿不沾鍋爆香，鍋子的火最好在三分之二的範圍，火不要太大，鍋子比較不會燒壞。

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那麼要如何清洗不沾鍋呢？

不沾鍋只能用海綿、天然菜瓜布清洗，不可以用鋼刷或綠色菜瓜布，最好全部的鋼刷都不要進廚房，無論鍋具是不是還塗料的，都一定要小心不要刮傷。

▲▼譚敦慈教你打造無毒廚房　使用不沾鍋記這5點。（圖／記者謝承恩攝）

▲盡量不要使用科技海綿清洗餐具，避免毒物殘留。

譚敦慈也提到，之前市面上很夯的白色科技海綿，主打不用清潔劑就能有很好的清潔效果，但因科技海綿的成分是三聚氰胺，如果用在食用的餐具上清洗不乾淨會把毒素吃下肚，因此食品用的餐具最好不要使用科技海棉，用在一般浴廁和地板的清洗是比較安全的。

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