總統大選首例！　韓國瑜全國競選總部確定設在高雄

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

2020大選倒數兩個月，選戰氣氛越來越熱烈。國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部確定將設在三民區建國一路上的國民黨高雄市黨部大樓，這是歷次總統大選以來，首次有候選人將全國競總設在高雄。

韓國瑜在今年5月接受媒體專訪，當時首度鬆口表示願意接受國民黨徵召、參選總統；且一旦選上，將會在高雄上班，「任何情況下我都不會離開高雄」。

韓陣營人士表示，全國競選總部11月中成立，確定會在高雄，競總外面的大看板以總統參選人為主，韓國瑜與各縣市選區的立委參選人合照，將會掛在國民黨縣市黨部外。

韓國瑜的全國競選總部和去年競選高雄市長時是同一地點，不同的是總部的出入口，去年市長選舉競總出入口是建築的西面大門，這次總統選舉全國競總改從東面大門進出。

另一方面，蔡英文在高雄設的高雄市競選總部已經完成，在鳳山區捷運鳳山西站南面、高雄市議會北面空地，也是4年前高雄市長陳菊連任成功的總部所在，預計16日舉辦成立大會。

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