16歲女學生走下鐵軌！　轉身急想「爬回月台」…2秒後火車撞上她

Kate Mullins, 16, was anxious about school and her appearance before she died at Pokesdown station, near Bournemouth, in March this year.— Newsypeople (@newsypeople) November 8, 2019
An anxious teenager who mistakenly believed she was unpopular at school was killed by a train after failing to clim… https://t.co/0pTUJFhqsx pic.twitter.com/iAKOvbkOYj
記者黃心瑀／綜合報導
英國一名16歲女學生凱特（Kate Mullins）日前似乎不堪負和學業壓力，想不開的站到了火車鐵軌上，不過就在火車越來越靠近時，她似乎突然回心轉意，試圖爬回月台上，但仍舊來不及躲過疾駛而來的火車，最後不幸身亡。
根據《太陽報》報導，這起事件發生在英國沿海城市伯恩茅斯（Bournemouth），凱特近來似乎因為即將到來的考試，以及自身的外表而感到沮喪和崩潰，所以決走上自殺一途以尋求解脫。
檢方人員從火車站的監視器影片中看到，原本坐在板凳上的凱特，突然爬下月台走到火車鐵軌上，不過就在火車漸漸駛近之際，她似乎改變了主意，但卻來不及站起轉身爬回月台，而悲劇就這樣發生了；儘管火車駕駛試圖將火車停下來，但車體仍以65英里（約105公里）的時速撞上人，造成凱特當場死亡。
火車駕駛安德魯（Andrew Barrett）說，當下他看到鐵軌上有一名正試圖爬回月台的女子，但車子已經來不及煞住，2秒鐘後撞上了人。報導中指出，凱特的媽媽表示，她知道女兒對於未來的考試感到焦慮，同時也對自己的外表沒自信，還曾經認為自己被他人討厭，但這些情況都已經改善很多，不知道為何女兒會走上絕路。
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