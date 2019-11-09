綠蠵龜遇退潮受困鵝鑾鼻礁岩　海巡人員即刻救援脫險

▲南部分署第六岸巡隊鵝鑾鼻安檢所人員救起這隻受困綠蠵龜，送往國立海洋生物博物館安置 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

9日上午海巡署第八巡防區指揮部接獲鵝鑾鼻安檢所通報，守望人員發現乙隻海龜受困於鵝鑾鼻漁港右側礁岩區；立即指派鵝鑾鼻安檢所及第一機動巡邏站同仁前往救援，並將海龜送至國立海洋生物博物館安置。

▲救起綠攜龜。

今天早上，鵝鑾鼻安檢所守望同仁使用望遠鏡監控岸際時，發現乙隻海龜疑似受困於港區右側珊瑚礁岩，立即通報所長並聯繫線上巡邏組同仁前往查看，發現是隻海龜疑似利用漲潮時機至礁岩區攝食海草青苔，退潮時遭浪襲，導致受困礁岩動彈不得，無法自行游回海中。

經測量海龜身長39公分、寬33公分，檢視外觀無受傷，生命跡象穩定，並將海龜帶回安檢所以毛巾沾濕海水覆蓋海龜給予保濕，再由第一機動巡邏站協助將海龜送往國立海洋生物博物館保育水生生物收容中心進行進一步檢查及安置，經國立海洋生物博物館蘇威君技工檢查確認為保育類綠蠵龜，感謝海巡同仁及時解救脫困，避免海龜因長期日曬脫水死亡，並對海巡署同仁在海洋生態保育及維護工作上的努力表示肯定。

南部分署第六岸巡隊呼籲民眾如發現沿海有鯨豚及海龜擱淺或其他海洋生物受傷等情況，可透過「118」免付費服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理。